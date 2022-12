Weihnachtsmarkt in Rehden: Mit „Glühbüdel“ und einer neuen Chronik

+ © Brauns-Bömermann Wieso immer nur den Tannenbaum schmücken? Man kann sich – siehe Bild links – auch selbst weihnachtlich in Szene setzen. Beim Weihnachstmarkt in Rehden kam – siehe Bild rechts – auch das Miteinander nicht zur kurz. © Brauns-Bömermann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Simone Brauns-Bömermann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Weihnachtsmarkt in Rehden punktet bei den Besuchern mit Leckerem, Lustigem und Historischem sowie mit einem Bürgermeister mit Nikolaus-Attitüde.

Rehden – Die Zeiten von „Besinnlichkeit total“ sind vorbei: Es lebe das Miteinander, das gemeinsame Innehalten, das Auf-bessere-Zeiten-Anstoßen. Dieser Leitlinie folgend tummelten sich auf dem Samtgemeinde-Weihnachtsmarkt in Rehden viele Gäste aus den Mitgliedsgemeinden und andere, die von dem Weihnachtsmarkt auf dem Schützenplatz gehört hatten. Der Markt findet traditionell rotierend in je einer der fünf Mitgliedsgemeinden statt.

Der von der Werbegemeinschaft Rehden (WIR) und der Samtgemeinde organisierte Markt fand bei den Gästen viel positive Resonanz. Der festlich geschmückte Platz mit Tannenbaum, Feuerkörben, Strohballen zum Hinsetzen und umliegenden Weihnachtshütten war den Tag über gut besucht. Besonders am frühen Abend zog es immer mehr Besucher zum adventlichen Fest. Wer noch nie „Glühbüdel mit Streuobstwiese“ gekostet hatte, war bei den Damen aus Lohaus genau richtig. Die hatten kleine Warmhaltebeutel zum Umhängen gefilzt und schenkten in die Gläschen heißen Apfelsaft mit „Schuss“. Bei den Damen an der Bude „Baggerkontest Hemsloh“ gab es „Schneegestöber mit Sahne“, alias heiße Milch mit Rum und Sahnehäubchen. Auch Glühbier war im Angebot. Besonders gut liefen die Waffeln und die selbst gebastelten Dinge am Stand der Grundschulen Rehden und Wetschen. Im Kunsthandwerkerzelt schlenderten die Gäste vom Glücksrad der Fördervereine der Grundschulen bis zum Friseursalon mit Kinderschminken.

+ Wieso immer nur den Tannenbaum schmücken? Man kann sich – siehe Bild links – auch selbst weihnachtlich in Szene setzen. Beim Weihnachstmarkt in Rehden kam – siehe Bild rechts – auch das Miteinander nicht zur kurz. © Brauns-Bömermann

Wer genau hinschaute, sah, dass auch Rehdens Bürgermeister Heino Mackenstedt in Weihnachtslaune war: Er hatte sich eine rote Nikolausmütze auf die Wange schminken lassen.

Ein besonderes Anliegen war der evangelischen Kirchengemeinde Rehden und Hemsloh der Verkaufsstart der druckfrischen Chronik zum 150-jährigen Bestehen der Gemeinde „Zum Guten Hirten“. Sie heißt mit dem „Guten Hirten durch die Zeit“ und ist von Gemeindearchivar Dieter Plaggemeyer verfasst. Die Festschrift über die Geschichte der Kirche konnte am Stand für 20 Euro erworben werden. Ab sofort ist sie im Pfarramt erhältlich.

Das Angebot auf dem Weihnachtsmarkt reichte vom Puppenspieler Matthias Hüninghake mit „Rocco“, über Einlagen des Shantychores Rehden bis hin zur Unterhaltung durch den Posaunenchor Rehden sowie dem Auftritt der Kinder aus dem DRK-Kindergarten. Sehnsüchtig wurde ab 18.30 Uhr die Ankunft der in Brockum gestarteten und vom Landvolk Diepholz organisierten Trecker-Karawane erwartet.