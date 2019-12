Weihnachten kommt ohne Advent

Rehden - Von Melanie Russ. Weihnachten ist auch im überwiegend katholischen Argentinien das Fest, an dem die ganze Familie zusammenkommt und feiert. Wenn sich Santiago Joaquin Morinigos Geschwister, Eltern, Tanten, Onkel und Cousins in diesem Jahr bei den Großeltern versammeln, dann wird er selbst fehlen. Der 28-Jährige verbringt das Weihnachtsfest auf der anderen Seite der Erde in Rehden. Seit August 2018 absolviert er dort auf dem Kartoffelhof Johanning eine landwirtschaftliche Ausbildung.

Ein Flug in die Heimat war ihm wegen der hohen Ticketpreise in der Vorweihnachtszeit nicht möglich. „Das macht mich schon ein bisschen traurig“, gibt der Argentinier zu. Dank Skype und Co. kann er seinen Lieben in der nordargentinischen Provinz Misiones aber trotzdem nah sein. „Ich habe jeden Tag Kontakt zu meiner Familie“, berichtet er. Alleine muss er Weihnachten in Deutschland natürlich nicht feiern. Er treffe sich mit einer Kollegin, die ebenfalls aus Argentinien stamme, berichtet er.

Das Fest selbst wird in Argentinien und Deutschland ganz ähnlich gefeiert – allerdings nicht über drei Tage, sondern nur am 25. Dezember. „Für uns ist Weihnachten eine große Party mit allen Familienmitgliedern“, berichtet Santiago Morinigo. Sie treffen sich meistens bei den Großeltern. „Nachmittags gehen in Argentinien alle in die Kirche“, erzählt Morinigo. Abends gibt es dann ein großes Festessen, bei dem Rind vom Grill nicht fehlen darf. Das wird oft unter freiem Himmel zelebriert, schließlich ist in Argentinien im Dezember Hochsommer. Das Festessen beginnt anders als in Deutschland allerdings recht spät erst gegen 22 Uhr. Um Mitternacht prosten sich alle zu, ähnlich wie es hierzulande an Silvester üblich ist.

Geschenke gibt es natürlich auch. Die Kinder bekommen meistens Spielzeug, die Großeltern freuen sich über einen guten Wein. Eine schöne Tradition sei es, Geschenke mit Nummern zu versehen und sie dann zu erwürfeln.

Was Santiago Morinigo vor seiner Ankunft in Deutschland nicht kannte, ist die Adventszeit. In Deutschland in aller Üppigkeit mit Märkten und bunter Beleuchtung zelebriert, findet sie in Argentinien praktisch gar nicht statt. Das einzige, was auf das bevorstehende Fest hindeutet, ist der Weihnachtsbaum. „Den stellen wir immer am 2. Dezember auf und schmücken ihn. Das ist vor allem für die Kinder ein großer Spaß. Sonst haben wir vor Weihnachten nicht so viele Traditionen.“

Der 28-Jährige ist vor etwas mehr als einem Jahr nach Deutschland gekommen, um mehr über die hiesigen landwirtschaftlichen Produktionsmethoden zu erfahren. „Hier gibt es Top-Techniken, die sind sehr interessant“, so Morinigo, der in Argentinien bereits ein landwirtschaftliches Studium absolviert hat. „Vielleicht kann ich ein paar Ideen mitnehmen nach Agentinien.“ Denn Landwirtschaft sei dort ein schwieriger Sektor.

Wann er in seine Heimat zurückkehrt, weiß er noch nicht. „Vielleicht bleibe ich noch ein paar Jahre hier, um zu lernen.“ Erfahrungen sammelt er auf dem Hof Johanning nach eigener Aussage reichlich. Er arbeite in der Kartoffelsortierung, prüfe eingehende Lieferungen, helfe beim Verladen von Tieren für den Transport und vieles mehr. „Es ist sehr interessant, weil ich immer etwas anderes zu tun habe. Ich lerne hier sehr viel“, freut sich Santiago Joaquin Morinigo.