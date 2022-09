„We Salute You“ rockt den Kellenberg

+ © Martin Hefkaluk „We Salute You“ rockten die Bühne am Kellenberg drei Stunden lang. © Martin Hefkaluk

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Melanie Russ schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Das Festival „Rock am Kellenberg“ in Hemsloh feierte eine gelungene Premiere mit der AC/DC-Tribute-Band „We Salute You“. Von den Besuchern gab es viel Lob, aber auch ein bisschen Kritik.

Hemsloh – Als „We Salute You“ am Samstagabend die ersten AC/DC-Songs spielt, stehen Gerald Funke und Sabine Kanning, zwei der vier Organisatoren des „Rock am Kellenberg“, im Publikum und genießen die Show. Es ist das erste Mal seit Tagen, dass sie richtig entspannen können. Die Arbeit ist getan, die Premiere ihres Festivals ist gelungen. Für Heinz Funke ist der Arbeitstag dagegen noch nicht vorbei. Ihm stehen noch ein paar Stunden als DJ auf dem Lila Bedford bevor.

Unter den mehr als zweieinhalb Tausend Besuchern war viel Lob zu hören: „Fantastisch“, „Das haben sie toll organisiert“, „Eine tolle Location“. Und natürlich toller Classic Rock und mit „We Salute You“ eine AC/DC-Tribute-Band, die sich nicht hinter dem Original zu verstecken braucht. Gefeiert wurde wie in alten Zeiten: entspannt und ohne Stress. Zwischenfälle gab es keine.

So professionell hatten es wohl viele den Organisatoren bei deren erstem Festival nicht zugetraut. Vor allem die große Bühne und der riesige LED-Bildschirm, der auch im hinteren Bereich eine gute Sicht auf das Geschehen auf der Bühne gewährte, sorgten teilweise für große Augen.

+ Eingefleischte AC/DC-Fans kamen beim „Rock am Kellenberg“ auf ihre Kosten. © Martin Hefkaluk

Es war allerdings nicht alles perfekt. Vor allem beim Beleuchtungskonzept im Marktbereich mit den Buden und Sitzgelegenheiten und an den Toiletten ist noch Luft nach oben. Dort war es eindeutig zu dunkel. „Das haben wir unterschätzt“, gab Gerald Funke am Sonntag zu und gelobte Besserung beim nächsten Mal. Der Marktbereich war nicht ganz so gut mit Buden ausgestattet, wie ursprünglich geplant, weil einige Anbieter kurzfristig abgesagt hatten. Trotzdem musste niemand verhungern oder verdursten.

Die ersten Besucher standen schon pünktlich zum Einlass um 16 Uhr vor dem Tor und ließen sich abwechselnd von den Dudelsack-Klängen der Dersa Highlanders und den Darbietungen der „In Motion Dancers“ einstimmen. Das Opening auf der großen Bühne oblag „Papa Beat“, die Rock-Kracher der 60er bis 80er spielten. Die AC/DC-Sachen hatten sie allerdings wohlweislich zu Hause gelassen.

+ Grant Foster und Kili Locke (r.) können sich locker mit den Originalen Malcolm und Angus Young messen. © Martin Hefkaluk

„The Travelling Stone“ spielten anschließend Rock etwas jüngeren Datums und eigene Songs aus ihrem aktuellen Album und durften nach einer knappen Stunde nicht ohne Zugabe von der Bühne. Zwar spielt die Band aus Osnabrück von Zeit zu Zeit auf ähnlich großen Bühnen. „Aber das kommt nicht so oft vor und macht natürlich riesen Spaß“, sagte Sänger Maxi nach dem Auftritt mit einem breiten Grinsen im Gesicht. „Vor allem, wenn so viel los ist.“

Noch voller wurde es, als pünktlich um 21.30 Uhr „We Salute You“ mit bombastischem Sound auf die Bühne trat. Die Band, die sich selbst als „The world's biggest tribute to AC/DC“ bezeichnet, erfüllte alle Erwartungen. Sie lieferten alles, was die Fans vom australischen Original kennen und lieben. Sänger Grant Foster und vor allem Lead-Gitarrist Kili Locke lieferten ganz im Stil der Vorbilder Malcolm und Angus Young eine tolle Show. Fosters Stimme ist der Malcolm Youngs zum Verwechseln ähnlich, Locke stand keine Minute still, lief in Schuluniform und im typischen Angus-Walk über die Bühne und flirtete beim Striptease mit dem Publikum. Die Band hatte offensichtlich genauso viel Spaß wie ihr Publikum und spielte drei Stunden durch.

+ Die DJs Onkel David und Heinzi (r.) legten nach dem Bühnen-Programm auf dem Lila Bedford auf. © Martin Hefkaluk

Die anschließende DJ-Party am Lila Bedford ging dann noch ein paar Stunden weiter, bis die Gastgeber gegen halb vier schweren Herzens die Sperrstunde ausrufen mussten. Einige Gäste hätten gerne noch weiter gefeiert, doch die Ansagen der Behörden waren klar.

Für die Organisatoren heißt es in den nächsten Tagen erst mal aufräumen und abbauen. „Und danach wollen wir uns drei Wochen lang nicht sehen“, sagt Gerald Funke. Denn in den vergangenen Monaten haben er, sein Bruder Heinz, Sabine Kanning und Lars Koopmann nahezu täglich zusammengehockt, organisiert, Probleme gelöst und sich manchmal auch gegenseitig genervt.

+ An der Eisbar auf dem Markt konnten die Besucher ein bisschen zur Ruhe kommen. © Martin Hefkaluk

Wenn die Batterien wieder aufgeladen sind, folgt die große Manöverkritik, und dann soll es auch schon mit den Planungen für das nächste Jahr weitergehen – sofern es die Finanzen zulassen. Gerald Funke ist aber schon am Sonntag zuversichtlich, dass es weitergeht, denn die Unterstützung der Sponsoren sei groß. Und vielleicht wird das Festival beim nächsten Mal auch schon etwas größer. „Man muss es eigentlich zwei Tage machen, sonst ist der Aufwand zu groß“, so Funke.