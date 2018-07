Waschküche gerät in Brand - 40 Feuerwehrleute im Einsatz

Flammen schnell unter Kontrolle

+ © Feuerwehr Die rund 40 Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. © Feuerwehr

Wetschen - Eine Waschküche auf einem landwirtschaftlichen Gehöft an der Spreckeler Dorfstraße im Wetscher Ortsteil Spreckel ist am Mittag aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.