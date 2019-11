Waldstück objektiv betrachtet nicht wertvoll

Rehden - Von Melanie Russ. Der SPD-Ortsverein Rehden möchte sich bei seinen Monatsversammlungen künftig verstärkt externes Fachwissen mit ins Boot holen. „Wir wollen fünf bis sechs Mal im Jahr einen Referenten zu einem bestimmten Thema einladen“, erläuterte Vorsitzender Manfred Koch am Mittwochabend bei der ersten dieser Veranstaltungen, zu denen auch immer interessierte Bürger sehr willkommen sind. Im Fokus stand zum Auftakt aus aktuellem Anlass des Thema Waldrodung. Referent war Hubert Wichmann, Betriebsreferent des Landesforstamts Nienburg.

In der Samtgemeinde Rehden sei in den vergangenen Jahren viel Wald gerodet worden, mit den Ersatzaufforstungen sei man zwei Jahre im Rückstand, beklagte Koch. „Das kann so nicht weitergehen!“ Die SPD wolle den örtlichen Firmen nicht schaden, betonte er. Aber man müsse Kompromisse finden.

Deutschlands Wald wird größer

Ob der Eindruck der SPD täuscht oder der Realität entspricht, dazu hatte Wichmann für die Samtgemeinde zwar keine konkreten Zahlen, aber „man hat den Eindruck, dass in der Region wenig aufgeforstet wird“, sagte er im Verlauf des Abends. Insgesamt aber wird die Waldfläche in Deutschland größer. In den vergangenen 40 Jahren sei sie um etwa eine Million Hektar gewachsen. Und diese Entwicklung halte weiter an.

Laut der Bundeswaldinventur, die alle zehn Jahre (zuletzt 2012) erstellt wird, ist etwa ein Drittel des Bundesgebiets mit Wald bedeckt, in Niedersachsen sind es 21 Prozent, im Landkreis Diepholz etwa elf Prozent. Damit ist die Region zwar weit abgeschlagen, „aber wir haben hier auch riesige Moorflächen, die ja nicht bewaldet sein sollen“, gab Wichmann zu bedenken.

In einem kleinen Exkurs in die Forstwirtschaft erläuterte er die Zusammensetzung der hiesigen Wälder sowie die Stärken und Schwächen der wesentlichen Baumarten. So sei die Kiefer sehr genügsam und komme gut mit Trockenheit zurecht. Bei der Verjüngung der Wälder wird laut Wichmann der Anbau von Buchen forciert. Sie würden zwischen den Bestand großer Kiefern gepflanzt. Buchen seien so wachstumsstark, dass sie trotzdem gedeihen und bereits eine stattliche Größe haben, wenn die Nadelbäume geschlagen werden. Die Tendenz geht laut dem Betriebsdezernenten weiterhin zum Mischwald. Der Plantagenanbau mit Monokulturen sei längst Vergangenheit, betonte er.

Situation im Kellenberg

Einige Teilnehmer aus der Gemeinde Hemsloh beschäftigte vor allem die Situation im Kellenberg. Dort möchte die Firma Wiechert bekanntlich eine Steinbrechanlage errichten und dafür drei Hektar Wald abholzen. Das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans auf Samtgemeindeebene läuft derzeit. Für die Fläche habe die Firma bereits einen Vorvertrag abgeschlossen, verkauft sei sie aber noch nicht, berichtete Wichmann.

Er schickte voraus, dass er die Bedenken der Anwohner und ihren Wunsch, den Wald zu erhalten, verstehe. Außerdem kündigte er an, dass er im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wie schon bei der Löschung des Landschaftsschutzstatus Bedenken äußern wird, weil ein Teil eines zusammenhängenden Waldgebiets abgeholzt werden soll. Er werde die Prüfung eines alternativen Standorts empfehlen.

Große Hoffnungen machte der Betriebsdezernent den Kritikern aber nicht, denn objektiv betrachtet ist das Waldstück, das nur einen kleinen Teil des mehr als 400 Hektar umfassenden Kellenbergs ausmacht, nicht sonderlich bedeutsam. Es erfüllt aus seiner Sicht keine der Kriterien, die gemäß dem Niedersächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung gegen eine Umwandlung sprechen. So habe es keine große Erholungsfunktion, da es dort bereits eine Steinbrechanlage gebe, auch die Bedeutung für die Forstwirtschaft sei gering. Der Kieferbestand sei nicht schlecht, „aber nicht mehr als Durchschnitt“, so Wichmann.

Zudem verwies er darauf, dass ein Großteil des Kellenbergs als Vorranggebiet für den Sandabbau ausgewiesen ist. „Sand ist einer der wichtigsten Rohstoffe.“ Er werde als wesentlich für die Daseinsvorsorge angesehen. Würde das Waldstück nicht für die Steinbrechanlage abgeholzt, würde er irgendwann dem Sandabbau weichen, so Wichmann. Dann würde aber anschließend wieder aufgeforstet, warf Koch ein. Der Förster gab aber auch zu bedenken, dass das von einer Steinbrechanlage produzierte Material im Bau zum Teil als Ersatz für Sand eingesetzt werden und somit den Sandabbau verringern könne.