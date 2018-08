Den Wald stärker ins Bewusstsein rücken

Der Heimatverein Samtgemeinde Rehden will den Wald und die Umwelt stärker ins Bewusstsein rücken. Dazu stellten Vorstandsmitglieder Lehrtafeln auf, in Hemsloh präsentiert von Friedrich Sandering (v.l.), Helmut Elver und Heinrich Mackenstedt. - Foto: Benker

Hemsloh/Rehden - Von Horst Benker. Klönabende, Wandertage, plattdeutsche Nachmittage und Boßeltouren sind nur einige der jährlichen Aktivitäten und Veranstaltungen des Heimatvereins Samtgemeinde Rehden. Mitglieder und Vorstand sind aber auch nicht verlegen, wenn es um Vorschläge und die Umsetzung neuer Ideen für den Verein und die Allgemeinheit generell geht.

Jüngstes Beispiel ist das Aufstellen von zwei Lehrtafeln in Hemsloh in der Nähe des Schützenplatzes sowie im Rehdener Muna-Wald. Erstere hat den Wald zum Thema, die zweite verdeutlicht, was es alles im Wald zu entdecken gibt. Letztere nimmt den Betrachter mit auf eine spannende Reise durch die Tierwelt des Waldes. „Aber der Wolf ist nicht mit drauf“, scherzte gestern Morgen Helmut Elver, Vorsitzender des Heimatvereins, bei der Vorstellung der Tafel in Hemsloh.

„Auf dieser wird übersichtlich dargestellt, wie wichtig der Wald für uns ist“, meinte Hemslohs Bürgermeister Friedrich Sandering. Der Wald reguliere zum Beispiel das Klima, reinige die Luft und sei ein Schutz für Boden, Wasser und gegen Lärm. „Zudem ist er ein unersetzlicher Lebensraum für Pflanzen und Tiere“, unterstrich der passionierte Jäger.

„Ohne Wald geht es nicht, sonst verlieren wir selbst einen wichtigen Ort der Erholung.“ Dieser Aussage auf der Schautafel stimmte Heinrich Mackenstedt, Vorgänger von Helmut Elver, uneingeschränkt zu.

Die lebensnah und ansprechend dargestellten Schautafeln aus robustem und wetterfestem Material sollen laut Elver das Bewusstsein für Natur- und Umweltschutz verbessern. Die Standorte seien so gewählt, „dass sie auch von Wanderern und Radfahrern gesehen werden“. Direkt neben ihnen laden Sitzbänke zum Verweilen ein.

Durch die niedrige Pultform sowie die optisch übersichtliche und farbliche Darstellung sollen auch Kinder zum Betrachten und Nachdenken angeregt werden. In Hemsloh steht die Tafel in unmittelbarer Nachbarschaft des Kindergartens. In Rehden führt ein Wander- und Spazierweg an ihr vorbei.

„Weitere neue Tafeln dieser Art mit naturkundlichen Themen sind auch in den anderen Mitgliedsgemeinden geplant“, betonte Elver. Als nächstes visiere er einen Standort in Barver an.

Die Schautafeln können innerhalb der festmontierten Rahmen ausgetauscht werden, sodass an den verschiedenen Standorten jeweils wieder andere Bilder erscheinen können.

Die Metallrahmen wurden vom Vorstandsmitglied Hinrich Buschmeyer gefertigt, und beim Aufbau wirkten Sierk Schmidt und Henning Bloch mit. Aufgrund der Eigenleistung kostete eine Tafel dem Verein etwa 700 Euro. Hätte er sich diese komplett liefern lassen, hätte er laut Elver mehr als das Doppelte aus seiner „Schatulle“ holen müssen.

Die Informationstafeln lieferte die „Natur im Bild GmbH“ aus Rosdorf. Sie druckte den Schriftzug des Heimatvereins neben ihrem Namen. „Das ist doch für den Heimatverein eine sehr schöne Eigenwerbung“, merkte Friedrich Sandering dazu an.

„Mit diesen Lehrtafeln wollen wir den Wald und unsere Umwelt generell wieder stärker ins Bewusstsein rücken“, fasste Heimatvereinsvorsitzender Helmut Elver zusammen.