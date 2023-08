Wagen gerät auf Wetscher Bruchweg in Graben

Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 48-Jähriger mit seinem Wagen auf dem Wetscher Bruchweg in einen Graben. © Rolf Haß

Ein 48-jähriger Autofahrer wurde bei einem Unfall in Wetschen leicht verletzt.

Wetschen – Ein 48-jähriger Autofahrer ist am Freitag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Wetscher Bruchweg in Wetschen leicht verletzt worden. Laut Polizei befuhr er eine Nebenstraße vom Diepholzer Bruchweg kommend in Richtung Wetscher Bruchweg. Am Ende der Nebenstraße überquerte er diesen und kam mit seinem Wagen in einem Graben zu stehen. Die Feuerwehren Wetschen und Diepholz sowie Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Eingeklemmt war der Fahren nach ersten Informationen nicht. Er wurde in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.