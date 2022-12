Von Brockum bis Rehden – Landwirte sorgen für weihnachtlichen Glanz auf den Straßen

Von: Carsten Sander

Mit funkelndem Weihnachtsbaum auf dem Frontlader bringt ein Trecker das Weihnachtsfeeling zu den Menschen. © Hefkaluk, Martin

Die Aktion ist nicht mehr ganz neu, aber schön bleibt schön - auch bei Wiederholungen: Nachdem die Landwirte des Landvolk Kreisverbandes Diepholz eine Woche zuvor mit ihren geschmückten Treckern durch das Sulinger Land gerollt waren, starteten sie am Wochenende des dritten Advents von einer Tour von Brockum nach Rehden.

Einer hat nachgezählt und ist auf exakt 99 Trecker gekommen, die sich am Samstag zu einer Lichterfahrt von Brockum bis nach Rehden aufgemacht hatten. Festlich geschmückt und adventlich beleuchtet kurvten und knatterten die großen und kleinen Traktoren durch Lemförde (Bilder), Marl, Hüde, Lembruch, Diepholz und Wetschen - vielfach bestaunt von den Menschen am Straßenrand, deren Meinung ein kleiner Junge in Lemförde treffend zusammenfasste: „Das war cool!“

Der Weihnachtsmann als „Trittbrettfahrer“. © Hefkaluk, Martin

Mit Lichterketten, Tannenbäumen und aufblasbaren Weihnachtsmännern auf den Traktoren hatten auch die Frauen und Männer an den Lenkrädern ihren Spaß an der Aktion. „Alle haben sich richtig ins Zeug gelegt, um den Leuten eine Freude zu machen“, sagte Stefan Meyer vom Landvolk-Kreisverband Diepholz, der die Lichterfahrt organisiert hatte. Was einst in der Corona-Zeit ein Ausgleich zu abgesagten weihnachtlichen Veranstaltungen sein sollte, entwickelt sich nun „zu einer schönen Tradition“, so Meyer: „Die Landwirte sind begeistert, an dieser Fahrt teilzunehmen. Und wir hoffen, dass die Menschen zu schätzen wissen, was sie an ihren Landwirten haben.“ FotoS: Hefkaluk

