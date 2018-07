„Die Vollblutschützin“ regiert die Hemsloher

Hemsloh - Sichtlich erleichtert verkündete Präsident Enno Leukering am Sonntagabend: Alle Throne besetzt (wir berichteten). Zu diesem Zeitpunkt hatten die Hemsloher Schützen mit ihren Nachbarvereinen und Gästen bereits zwei tolle Schützenfesttage verlebt. Die Throne bestiegen Sigrid Klöcker „die Vollblutschützin“ (Erwachsene), Marian Fuchs „der Bierkönig“ (Jugend) und Mika Sprenger (Kinder).

Nachdem der lange Schützenzug am Sonntag zu den Klängen des Barveraner Bläserchors durch die geschmückten Straßen Hemslohs marschiert war, ging es auf dem Schießstand in die heiße Phase. Der erste neue Würdenträger stand bereits am Nachmittag fest. Erfreut rief der stellvertretende Präsident Heinrich Scharfschwerdt Mika Sprenger als neuen Kinderkönig aus. Prinzessin ist seine Schwester Marietta. Beide saßen im abgelaufenen Schützenjahr bereits in vertauschten Rollen auf dem Thron. Adjutant ist Vizekönig Noah Mackenstedt.

Scharfschwerdt blickte in seiner Laudatio auf die Aktivitäten des Kinderkönigspaars zurück, das an vielen Veranstaltungen teilgenommen und immer ein großes Gefolge dabei gehabt hätte. Nur beim Ersatzzeltlager der Vereine aus Hemsloh und Rehden konnte das Paar nicht teilnehmen.

Mit leichter Verspätung ließ Kommandeur Wolfgang Meyer bei Dämmerung alle Mitglieder zur Proklamation der übrigen Würdenträger antreten. Der dritte Vorsitzende Arne Sauer dankte dem scheidenden Jugendkönig Joell Fabio Henke und seiner Königin Mareike Klöcker. „Einen wahren Regen an Erfolgen habt ihr das Jahr über gesammelt. Hier und da hieß es schon, die Hemsloher sind nicht zu schlagen“, erinnerte Sauer. Als kleines Highlight nannte er das Jugendpokalschießen in Wetschen, bei dem Henke König der Könige und Tagesbester wurde.

Der neue Jugendkönig Marian Fuchs habe sich mit einem sicheren Auge und der nötigen Portion Gelassenheit gegen die Konkurrenz durchgesetzt, so Sauer. Zu seiner Königin wählte Fuchs Caroline Klöcker, Dirk Sandering steht dem Paar als Adjutant zur Seite. Vizekönig wurde Tom Tatgenhorst.

Präsident Enno Leukering dankte anschließend zunächst der scheidenden Königin Ramona Warneking und ihrem Prinzen Daniel Leopold. Ob feiern oder arbeiten, wenn der Schützenverein gerufen habe, sei sie immer die erste gewesen, die da gewesen sei. „Eure Leistungen beim Schießen waren grandios“, sagte Leukering und hob besonders den ersten Platz der Damen beim Kreiskönigstreffen hervor.

Die neue Königin Sigrid Klöcker hatte sich in einem spannenden Stechen gegen ihren Gatten Wilfried durchgesetzt, der mit ihr als Prinzgemahl den Thron besteigt. Sigrid wird als „die Vollblutschützin“ in die Vereinsgeschichte eingehen. Zur Adjutantin wählte die Königin Birgit Henke.

Ramona Warneking mochte sich jedoch nicht so ganz mit dem Verlust der Königswürde abfinden und sicherte sich kurzer Hand die Würde der Königin der Könige. Auch hier wird ihr Daniel Leopold zur Seite stehen. Vizekönige der Könige sind Heinrich Scharfschwerdt und Wolfgang Meyer, die beide die gleiche Ringzahl erzielten. Neue Schützenliesel ist Rita Weghorst-Eggerking. Sie nahm ihren Gatten Wilhelm zum Lieselhannes.

Das Preisschießen der Kinder gewann am ersten Festtag Mika Sprenger vor Amelie Langhorst, Noah Mackenstedt, Oskar Zajac und Marietta Sprenger. Am zweiten Tag war ebenfalls Mika Sprenger der Beste vor Lena Rohlfing, Leon Rohlfing, Noah Mackenstedt und David Zajac. Beim Geldpreischießen siegte Maite Mackenstedt.

Das Geldpreisschießen der Erwachsenen entschied Wolfgang Meyer für sich. Er verwies Marwin Meyer, Gerd Ohlendieck, Arne Sauer und Nicole Tatgenhorst auf die weiteren Plätze. Den Festwirtpokal sicherte sich Jenny Tiedemann. J vm