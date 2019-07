Voll besetztes Königshaus

Rita Weghorst-Eggerking regiert Hemsloher Schützen / Tom Tatgenhorst neue Jugendmajestät

+ Schützenkönigin Rita Weghorst-Eggerking „die Unternehmungslustige“ und Prinz Wilhelm regieren die Hemsloher Altschützen, Tom Tatgenhorst „der Turbotänzer“ und Königin Celina Katzemich bestiegen bei den Jugendlichen den Thron. Bei den Kindern schwingen „Mr. Beat“ Noah Mackenstedt und Königin Jette Wiechert das Zepter. Foto: Scheland

Hemsloh – Im Schützenverein Hemsloh sind wieder alle Throne besetzt. Unter dem Jubel der Mitglieder und einer ganzen Reihe von Gästen proklamierte Vorsitzender Enno Leukering am Sonntagabend im Festzelt an der Schützenhalle Rita Weghorst-Eggerking zur neuen Königin. Sie geht als „die Unternehmungslustige“ in die Vereinsgeschichte ein. An ihrer Seite regiert Ehemann und Prinz Wilhelm Eggerking, und die Adjutantenpflichten legte die neue Würdenträgerin in die Hände von Marion Stubbe. Beate Meyer ging aus dem Wettstreit um die Königskette als Zweitplatzierte hervor. Sie musste in diesem Jahr mit der Vizewürde vorliebnehmen.