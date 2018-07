Nur vier haben überlebt

Rehden - Von Melanie Russ. Ein kalter Morgen im Februar. Eisiger Wind weht um die Häuser, als im Gasthaus Kanning-Detert im Bruch ein Tauffest für den jüngsten Familiennachwuchs, ein kleines Mädchen, ansteht. Der Ort ist ungewöhnlich, doch die Kirche ist sechseinhalb Kilometer entfernt, Kutschwagen oder Auto, die die Festgesellschaft durch die Winterlandschaft transportieren könnten, gibt es nicht, und ein Mietwagen aus Diepholz wäre zu teuer.

So beginnt eine der vielen Geschichten, die das Projektteam „Kneipenkultur Geestmoor“ in den vergangenen eineinhalb Jahren zusammengetragen hat. In etwa einem Jahr will es seine Arbeit abschließen und das Ergebnis in einem Buch präsentieren. Darin wird sich auch die von Inge Detert beigesteuerte Geschichte über die turbulente Taufe im Gasthaus Kanning-Detert finden.

Denn als für die Feier alles hübsch hergerichtet und der Pastor bereits auf dem Weg war, kamen plötzlich jede Menge „Kerls“ in die Gaststube – Arbeiter, die in der Nähe nach Öl bohrten, sich ein bisschen aufwärmen wollten und dabei für ordentlich Umsatz sorgten. Weil das Geldverdienen für die Schwiegereltern vorging, stand die Mutter mit ihrem Kind allein vorm improvisierten Altar, während der Vater in der Gaststube fleißig ausschenkte und von dort das Lied „Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld“ herüberschallte.

Der „Überfall“ der Arbeiter war der Familie eine Lehre. Wenn künftig eine Familienfeier anstand, hing stets ein Schild an der Eingangstür: „Heute wollen wir kein Geld verdienen. Wegen Familienfeier geschlossen.“

Die Zeiten, in denen sich das gesellschaftliche Leben in der Kneipe abspielte und in jedem Viertel mindestens eine stand, sind längst Geschichte. Nur vier Gaststätten existieren heute noch in der Samtgemeinde Rehden, einst waren es mehr als 40. Wann sie entstanden, welche amüsanten, traurigen oder skurrilen Begebenheiten sich in ihnen zutrugen und was aus ihnen wurde, ergründet seit eineinhalb Jahren das Projektteam. Maßgeblich beteiligt sind Initiator Ralf Nüßmann, Wilhelm Hollberg, Wolfgang Rohlfing, Friedhelm Wiegmann und Samtgemeindearchivar Dieter Plaggemeyer.

Letzterer sammelt die statistischen Daten, Geschichten und Fotos, um daraus ein Buch zu erstellen. Knapp 80 Seiten seien fertig, sagt Plaggemeyer, es sollen am Ende aber mindestens doppelt so viele werden. Darum hofft der Archivar auf weiteres „Futter“ von Zeitzeugen und historisch Interessierten. Vor allem Geschichten oder „Dönkes“ von Vereinen und Familienfeiern fehlen noch sowie weitere Fotos, mit denen die Entwicklung einer Gaststätte am besten veranschaulicht werden kann.

Parallel sucht Plaggemeyer im Samtgemeindearchiv nach Informationen. Seine Nachforschungen haben ergeben, dass die meisten Gaststätten in der heutigen Samtgemeinde Rehden um 1850 oder kurz danach entstanden sind. Warum das so ist, lasse sich nicht eindeutig ergründen, erklärt er, hat aber einige Vermutungen. So sei etwa in jener Zeit in der Region eine Eisenbahntrasse gebaut worden, weshalb viele Arbeiter vor Ort waren, die verköstigt werden wollten. In Barver und Wetschen seien Postkutschen-Haltestellen entstanden, die ebenfalls Menschen von außerhalb heranbrachten.

Die Gaststätte Schwierking in Rehden, die vermutlich 1846 eröffnet wurde, hat Plaggemeyer neben dem Schusterkrug in Barver als älteste ihrer Art ausgemacht. Beide seien etwas Besonderes. Schwierking sei die einzige, die sich noch im Familienbesitz befinde, der Schusterkrug die einzige in diesem Alter, die noch in Betrieb sei.

Eine Auswahl der gesammelten Informationen finden Interessierte auf der Internetseite des Projektteams. Dort gibt es auch ein Formular, über das sich Menschen, die im Besitz von Informationen, Geschichten oder alten Fotos sind, mit dem Team in Verbindung setzen können.

www.kneipenkultur-geestmoor.de