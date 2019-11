Viele Denkanstöße

Großer Andrang beim Agrarforum

+ Anne Körkel stellt ihr Unternehmen „Annes Hahnauer“ beim zwölften Agrarforum der Volksbank in Rehden vor. Foto: Luka Spahr

Rehden – Den Erfolg ihres Unternehmens in klaren Worten zu begründen, fällt der gelernten Landwirtin und Agraringenieurin Anne Körkel nicht schwer: „Jeder kauft auch ein Stück von mir mit meinem Hähnchen“, sagt sie. „Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem, was ich mache.“ Körkel war eine der Vortragenden auf dem zwölften Agrarforum der Volksbank am Dienstagvormittag in Rehden. Mit rund 500 Teilnehmer rechneten die Organisatoren im Vorfeld der Großveranstaltung. Und ein Blick in die gut gefüllte Dreifeldsporthalle an der Dickeler Straße gibt dieser Schätzung recht.