Kreislaufwirtschaft auf Schautafeln für Besucher erklärt

Hof Sandering in Hemsloh: Moderner Schweinestall mit Kreislaufwirtschaft beeindruckt

Von: Carsten Sander, Simone Brauns-Bömermann

Teilen

Noch sind die Schweine nur Staffage aus Kunststoff, in dieser Woche wird der neue von Anne und Dirk Sandering gebaute Stall aber in Betrieb genommen. © Sander

Rehdens Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene bezeichnet Dirk Sandering und seine Frau Anne „Visionäre und Pioniere“. Ihr Betrieb in Hemsloh hat eine Schweinemastanlage mit Kreislaufwirtschaft bauen lassen, die „bundesweit für Furore gesorgt“ habe.

Hemsloh – Die alte Windmühle auf dem Grundstück der Nachbarn ist ein Relikt der Vergangenheit. Sie steht im starken Gegensatz zu dem, was auf dem Hof Sandering in Hemsloh in den vergangenen drei Jahren entstanden ist: eine Schweinemastanlage, die nicht nur bei den zur 600 zur Eröffnung geladenen Gästen Eindruck machte, sondern auch laut Rehdens Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene „bundesweit für Furore gesorgt“ habe – weil sie top-modern ist, weil hinter ihr ein durchdachtes Konzept steckt, das Dirk und Anne Sandering konsequent umgesetzt haben.

Schweinestall mit Platz für 2.400 Tiere

Als das Ehepaar das nun fertiggestellte Projekt gedanklich plante, spielten drei Schlagworte eine große Rolle: Nachhaltigkeit, Ökologie, Ökonomie. Diese drei Komponenten zusammenzubringen und eine Kreislaufwirtschaft herzustellen, „war unser Ziel. Mit dieser Idee sind wir gestartet“, sagt Landwirtschaftsmeister und Betriebswirt Dirk Sandering. Herausgekommen sind ein viergeteilter Schweinestall für insgesamt 2 400 Tiere, eine für Mist und Gülle ausgelegte 99-kw-Biogasanlage sowie eine 600-kw-Photovoltaik-Anlage. Das Gesamtinvestitionsvolumen dafür liegt laut Sandering im „mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich“.

Nun ist alles fertig und konnte am Samstag von den geladenen Gästen beguckt, bestaunt und inspiziert werden. Zunächst am auffälligsten: die Stallungen. Pro Schwein stehen darin 1,3 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, die Tiere stehen auf Stroh, nicht auf Spaltenböden, haben Tageslicht und Frischluft. „Außenklima-Reize“ nennt das der Landwirt. Das reicht für die Haltungsform 3, um eine „4“ und damit das gesetzlich definierte Optimum zu erreichen, fehlt die Freifläche, der Auslauf.

Volles Haus bei der Eröffnung. 600 Gäste standen bei den Sanderings auf der Liste. © Brauns-Bömermann

Konventionelle Schweinemast gehört jedoch nach wie vor zum Portfolio des Hofes Sandering – wie auch Kartoffel-, Mais- und Getreideanbau. Die Bullenmast habe er hingegen nach 50 Jahren eingestellt und verfüge nun über Platz für 4 500 Schweine – mehr als die Hälfte davon im neuen Stall, der Rest in konventioneller Haltung auf Spaltenböden .

Insgesamt 13 Angestellte zählt der Betrieb – plus zwei Auszubildende. Aber reicht das, um diese Menge an Schweinen zu versorgen? Die Frage nach dem Personal zaubert Dirk Sandering ein Lächeln ins Gesicht, denn da gibt es etwas, was sich als sein liebstes Kind bezeichnen lässt. Alle vier Ställe sind mit einem Einstreu-Roboter versehen. Das Gerät fährt an Schienen an der Decke und lässt Stroh regnen. „Dieser Roboter ist schon der Wahnsinn. Er macht das ganze Projekt wirtschaftlich“, schwärmt Sandering.

2 400 Schweine auf Stroh produzieren natürlich auch eine Menge Mist. Um genau zu sein: 400 bis 600 Kilo Stroh werden pro Tag verbraucht und mit den Hinterlassenschaften der Schweine „angereichert“. Das Stroh stammt zu 100 Prozent von den selbst bewirtschafteten Feldern – auf denen 50 Prozent des Futterbedarfs des Hofes Sandering wachsen – und wandert als Mist in die Biogasanlage. Wie auch die Gülle aus den Ställen mit Spaltenböden. Die Biogasanlage – Kategorie: kleines Hofkraftwerk – verarbeitet pro Jahr 1 400 Tonnen Mist plus 3 500 Kubikmeter Gülle. Der Output: Strom fürs Netz, Abwärme für den Hof – man habe ein „betriebseigenes Wärmenetz“ aufgebaut, erklärt Dirk Sandering – und Substrat als Dünger für die Felder, auf denen dann wieder das genfrei angebaute Getreide wächst. „Da schließt sich dann der Kreis“, sagt der Hof-Chef, der merklich zufrieden ist mit dem eigenen Mega-Projekt.

Kreislaufwirtschaft auf Schautafeln für Besucher erklärt

Komplettiert wird es von der PV-Anlage auf den Dächern der neuen Stallungen. Pultdächer sind es geworden, solarstrom-optimiert nach Süden ausgerichtet. Fortan fließt die Energie. Teils direkt in die Geräte des Betriebes, teils in einen Batteriespeicher mit einer Kapazität von 500 Kilowatt. „60 bis 70 Prozent der produzierten Strommenge verbrauchen wir selbst“, schätzt Dirk Sandering. Der Rest wird ins öffentliche Netz eingespeist.

Ihre Kreislaufwirtschaft haben Dirk und Anne Sandering auch auf Schautafeln drucken lassen. Sie hängen im Besucherraum des neuen Stalls, von wo aus große Glasscheiben Einblick in das Schweineleben geben. „Für Schulklassen oder andere Besuchergruppen“ ist das gedacht, meint Dirk Sandering, der deutlich macht, was auch der „Tag der offenen Tür“ jetzt deutlich gemacht hat: „Wir wollen uns öffnen und zeigen: So funktioniert moderne Schweinemast“, betont der 32-Jährige, der sich aber keinesfalls mit diesem Projekt über andere Landwirte stellen möchte: „Wir wollen nicht besser sein. Wir wollen nur eine Alternative aufzeigen.“

Kreislandwirt Wilken Hartje (l.) ist beeindruckt von dem, was Dirk Sandering umgesetzt hat. © Brauns-Bömermann, Simone

Dazu gehört auch eine Beteiligung an der Aktion „Regionalfenster Niedersachsen“. Dahinter steckt dies: Geburt, Mast und Schlachtung – all das passiert in Niedersachsen und wird laut Dirk Sandering auch engmaschig überprüft.

„Ihr seid Visionäre und Energiepioniere“, lobte Magnus Kiene die Unternehmer Sandering in seiner Rede vor den geladenen Gästen. Und Kreislandwirt Wilken Hartje sagte in Richtung Dirk Sandering: „Es gibt verschiedene Unternehmertypen in der Landwirtschaft: Die Ruhigen und die, die mal was Neues machen. Oder die Rührigen, Verrückten. Und die, die zu viel riskieren. Jeder kann nur derjenige sein, der er ist. Du bist der Rührige. Viele Betriebe fragen sich derzeit: Wage ich den Schritt wie Dirk Sandering? Wir brauchen diese Rührigen, Verrückten wie euch.“