Viel Arbeit und Geld in neue Beregnungsanlage investiert

Dickel - Die Vorbereitungen für die neue Beregnungsanlage und die Kaderplanung haben die Verantwortlichen des Sportvereins Dickel im vergangenen Jahr besonders gefordert. Über diese und weitere Aktivitäten berichtete der Vorstand während der Jahreshauptversammlung, die 53 aktiven und passiven Mitglieder, die sich in der Schützenhalle eingefunden hatten.

Wie der Verein mitteilt, blickte zunächst der Vorsitzende Thorben Meyer auf ein arbeitsintensives Jahr zurück. Zum einen sei viel Zeit in die Kaderplanung aller Mannschaften für die Saison 2018/19 gesteckt worden, zum anderen habe es mehr Arbeitsdienste als üblich gegeben. Vor allem die Vorbereitungen für die neu installierte Beregnungsanlage nahmen demnach viel Zeit in Anspruch. Diese sei zum richtigen Zeitpunkt angeschafft worden, da der Sommer sehr trocken und heiß gewesen sei und man ohne die Anlage nicht eine so hohe Qualität des Platzes hätte garantieren können wie mit Anlage. Eine weitere Maßnahme war die Installation einer Außentheke vor dem Vereinsheim.

Außerdem hat der Verein im abgelaufenen Jahr wieder einige Events organisiert. Als Highlight nannte Meyer das eigene Hallenturnier in der Dreifeldhalle in Rehden. Das Turnier sei eine tolle Veranstaltung, bei der man mittlerweile einen festen Kern von Teilnehmern habe. Es stärke die Nachbarschaftspflege mit anderen Vereinen und lebe zugleich davon, so Meyer.

Jugendwart Björn Bollhorst berichtete von einer ortsübergreifend sehr guten Zusammenarbeit zwischen den Mannschaften und Vereinen der Jugendspielgemeinschaft. Nur bei den B- und A-Junioren gebe es aufgrund zu weniger Spieler keine Mannschaften. Sebastian Schmidt, Trainer der ersten Herren-Mannschaft, bewertete die Hinrunde trotz des Fehlstarts mit zwei Niederlagen als sehr gut. Aktuell stehe man auf Tabellenplatz zwei und strebe den Wiederaufstieg in die Kreisliga an. Der Trainer der zweiten Mannschaft, Andreas Wagner, sprach von einem durchwachsenen Jahr. Das Team habe jedoch in der abgelaufenen Saison den Fairness-Preis gewonnen.

Kassenwart Corvin Apwisch berichtete, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund der Anschaffung der Beregnungsanlage ein Verlust von knapp 3 500 Euro verzeichnet wurde. Dieser sei jedoch, auch dank einiger Spenden, geringer ausgefallen als angenommen. Die Kassenprüfer Patrick Rethorn und Christopher Hub bescheinigten ihm eine ordentliche Kassenführung, wie der Verein mitteilt.

+ Pascal Senkler und Nils Hardemann (rechts) schieden aus dem Vorstand aus. Für die geleistete Arbeit gab's ein Präsent. © Sportverein Dickel

Bei den Vorstandswahlen wurde Marco Winkelmann-Bünte als zweiter Vorsitzender und Christian Gießelmann als zweiter Kassenwart wiedergewählt. Neuer zweiter Jugendleiter Fußball ist Nino Kröger, neuer zweiter Spartenleiter Fußball ist Lasse Dalley. Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Pascal Senkler und Nils Hardemann, denen der Vorsitzende für die geleistete Arbeit dankte. Zu neuen Kassenprüfern wurden Mark Plaßmeier und Frank Stephan gewählt.

Ein Höhepunkt der Jahreshauptversammlung sind auch immer die Ehrungen verdienter Mitglieder. Zunächst zeichnete Thorben Meyer Patrick Rethorn als Sportler des Jahres aus. Er habe sich bei allen Aktivitäten des Vereins durch sein besonderes Engagement hervorgetan. Er sei als Spieler in der zweiten Herren-Mannschaft sowie bei den Volleyballern in der Hobby-Liga aktiv.

Außerdem ehrte der Vorsitzende die Mitglieder, die sich 2018 besonders für den Verein eingesetzt hatten: Wilhelm Münning, Heinrich Meyer, Markus Scharrelmann, Heinrich Hardemann, Johann Geils, Jörn Marcordes, Günther Makollus, Karsten Kempin, Jan Wiechers, Immanuel Knuth, Rudi und Edelgard Perkuhn, Thea Schmidt und Günther Meyer.