Verena Voß-Hinke neue Vorsitzende

Wetschen - Der Förderverein der Grundschule Wetschen geht mit vielen neuen Gesichtern ins neue Jahr. Obwohl einige Vorstandsmitglieder ausschieden, konnten bei den Wahlen während der Jahreshauptversammlung alle Posten neu besetzt werden.

Laut Mitteilung des Fördervereins wurde Verena Voß-Hinke zur neuen ersten Vorsitzenden gewählt. Ihr Stellvertreter ist Andre Zander, der bisher als Beisitzer aktiv war. Neue Kassenwartin ist Anica Beckers und stellvertretender Kassenwart Marco Heitmann. Die bisherige Schriftführerin Maike Willms rückt in die zweite Reihe, und steht ihrer Nachfolgerin Josephine Vehring zur Seite. Neue Kassenprüferinnen sind Andrea Karbstein und Stefanie Zander.

Verena Voß-Hinke bedankte sich mit einem Präsent für die geleistete Arbeit bei den ausscheidenden Mitgliedern Andrea Karbstein, Maike Pjede (stellvertretende Vorsitzende), Angelika Kösters, Yvonne Brzezina (stellvertretende Kassenprüferin), Julia Kuprynowicz (stellvertretende Schriftführerin), Beisitzerin Alexa Langhorst sowie den vorherigen Kassenprüfern Michael Mangels und Roland Brzezina.

In ihrem Jahresbericht hatte die scheidende Vorsitzende Andrea Karbstein an die zahlreichen finanziellen Unterstützungen des Fördervereins in Zusammenarbeit mit den Lehrern erinnert. So unterstützt der Verein die Wetscher Grundschüler wieder bei zahlreichen Angeboten finanziell. Beispielhaft nannte sie die weiterhin sehr beliebten wöchentlichen Obst- und Gemüsetag, Fahrten zum Theater und zum Kino und das Projekt „Gipfelkinder“ zur Förderung der sozialen Kompetenz und Selbstbehauptung in der ersten und zweiten Klasse.

Auf den Jahresbericht folgte der Kassenbericht von Angelika Kösters. Die Kassenprüfer Michael Mangels und Roland Brzezina bescheinigten ihr laut Mitteilung eine ordnungsgemäße Führung der Finanzen, sodass dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt werden konnte.

Schulleiterin Annhild Pilgrim lobte die unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem bisherigen Vorstand. Die neue Führungsetage wünscht sich eine reibungslose Fortsetzung dieser Zusammenarbeit, um den Belangen der Grundschüler weiterhin gerecht werden zu können und sie angemessen bei anstehenden Aktionen und Projekten zu unterstützen.