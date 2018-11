Uwe Scheide und Niklas Gehlker Beste beim Preisschießen

Barver - Zum Jahresabschlussschießen trafen sich die Mitglieder und Kinder des Schützenvereins Barver im von Melanie Gehlker herbstlich geschmückten Dorfgemeinschaftshaus. Damenwartin Anke Gehlker hatte mit ihrem Helferteam für ein umfangreiches Rahmenprogramm gesorgt, und der Vorstand half bei dem reibungslosen Ablauf, wie der Verein mitteilt.

Nach einem Crêpe-Essen, das der Vereinsnachwuchs zubereitet hatte, standen Schießen und Schätzen auf dem Programm. Den Glücks-Pokal holte sich Sylvia Klapproth, nachdem Schützenliesel Gabriele Freitag eine Ringzahl vorgelegt hatte. Christiane Kenneweg nahm den Damen-Pokal in Empfang. Erste Gewinnerin des vom ersten Vorsitzenden Friedrich Schumacher neu gestifteten Schüler-Wander-Pokals wurde Jana Freitag.

Das Preisschießen der Erwachsenen gewann Uwe Scheide vor Heiner Bünte, Tobias Stüwe, Ann Lintern-Smith und Anke Sandrock. Bei den Kindern war Niklas Gehlker am treffsichersten. Er verwies Jana Freitag, Johanna Janßen, Dennis Freitag und Stine-Louisa Kammler auf die folgenden Plätze. Beim Glücksschießen hatten Malte Engelmann und Tobias Stüwe die Nase vorn.

Zudem mussten die Schützen die Anzahl der Fäden in einem Glas schätzen. Veit Evers und Sven Gehlker lagen mit ihren Schätzungen am besten und konnten sich über ein vorweihnachtliches Präsent freuen.

Zur Siegerehrung am Abend sprach der Vorsitzende Friedrich Schumacher bei der in dieser Form zum zweiten Mal ausgerichteten Veranstaltung von einer zufriedenstellenden Beteiligung, heißt es im Bericht des Vereins. Mit einem bayerischen Abendessen in gemütlicher Runde endete die letzte vereinsinterne Schießveranstaltung der Barveraner in diesem Jahr.