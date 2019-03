Glätte-Unfall in Kurve: Auto landet kopfüber im Graben

Eine Fahrt am frühen Dienstagmorgen endete für einen Autofahrer bei Rehden kopfüber im Straßengraben. Grund war offenbar Glätte.

Rehden - Bei einem Unfall auf der Düversbrucher Straße in Rehden ist ein Autofahrer am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr mit dem Schrecken davon gekommen. Der Mann war laut Angaben der Feuerwehr bei Glätte in einer Kurve von der Straße abgekommen und auf dem Dach in einem Graben zum Liegen gekommen.

Laut Feuerwehr-Pressewart Volker Menge wurden die Einsatzkräfte mit dem Hinweis alarmiert, eine Person sei in dem verunglückten Fahrzeug eingeklemmt. Vor Ort angekommen hätten die Kameraden demnach aber festgestellt, dass der Mann sich bereits selbstständig und unverletzt aus dem Auto befreit hatte.

Bitte fahrt vorsichtig‼ Im gesamten Bereich der #Polizeidirektion #Oldenburg können die Straßen glatt sein. Es kam schon zu Unfällen. Kommt sicher ans Ziel und habt einen schönen - zur Abwechslung mal sonnigen - Tag. *as pic.twitter.com/OjJyshGGkT — Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch (@Polizei_DEL) March 19, 2019

Da Fahrzeug weit neben der Straße zum Liegen kam, musste die Straße nicht gesperrt werden. Die Polizei wies gegen 7.30 Uhr auf Glätte im gesamten Süden Bremens hin. Es hätten sich bereits mehrere Unfalle ereignet, teilten die Beamten der Polizeidirektion Oldenburg auf Twitter mit.