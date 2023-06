Rettungshubschrauber im Einsatz: 24-Jähriger bei Barver schwer verletzt eingeklemmt

Von: Marcel Prigge

Nachdem ein Lkw in Barver auf die B214 fährt, kommt es zu einem schweren Unfall. Ein 24-Jähriger wird schwer verletzt in seinem Sprinter eingeklemmt. Mehrere Feuerwehren müssen den Mann aus dem Fahrzeug befreien.

Barver – Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagvormittag, 17. Juni 2023, auf der B214 zwischen Barver und Freistatt im Landkreis Diepholz gekommen. Ein Mercedes Sprinter prallte gegen 9 Uhr in einen Lkw, als dieser auf die Bundesstraße fuhr. Der 24-jährige Sprinterfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Auf B214 bei Barver: 24-Jähriger in Transporter eingeklemmt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Was genau ist passiert? Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer soll von einem Gelände eines örtlichen Fuhrunternehmens auf die Bundesstraße 214 gefahren sein. Dabei übersah der 48-Jährige offensichtlich den herannahenden Mercedes Sprinter eines Paketlieferdienstes.

Schwerer Unfall zwischen Barver und Freistatt: Transporter prallt in Lkw – 24-Jähriger schwer verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurde der Sprinter in den Seitenraum geschleudert, und dessen 24-jähriger Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Rehden mitteilt, wurden die Ortsfeuerwehren Barver, Varrel und Freistatt um 9:04 Uhr alarmiert. Der Fahrer wurde im Bein- und Brustbereich eingeklemmt und musste mit schwerem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Bei einem Verkehrsunfall in Barver ist am Samstagmorgen, 17. Juni 2023, eine Person in einem Transporter eingeklemmt worden. Die Feuerwehr musste den Mann befreien. © Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Rehden

Anschließend wurde der schwerverletzte Fahrer mit dem Rettungshubschrauber Christoph 6 in eine Spezialklinik nach Minden geflogen. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die Bundesstraße 214 zwischen Barver und Freistatt war für die Unfallaufnahme noch etwa weitere drei Stunden gesperrt.