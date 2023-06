Auf offener Fläche: Auto fährt an Bahnübergang in Lokomotive

Fahrer leicht verletzt

Kollision mit einer Lokomotive: Am Bahnübergang an der Drebber Straße in Wetschen ist ein Auto in eine Lokomotive gefahren.

Der Fahrer eines Autos war im Glück, als er in Wetschen am Bahnübergang in eine Lokomotive fuhr. Er verletzte sich zwar, kam aber glimpflich davon.

Wetschen – Dass auch eher unwahrscheinliche Unfälle nicht ausgeschlossen sind, zeigt eine Kollision eines Autos mit einer Lok auf der Nebenstrecke der Bahn von Diepholz nach Sulingen in Wetschen: Dort ist ein 58-Jähriger am Mittwoch, 14. Juni, gegen 8:20 Uhr frontal gegen eine Lokomotive gefahren, als er auf der Drebber Straße unterwegs war und den unbeschrankten Bahnübergang passieren wollte. Der Fahrer verletzte sich dabei und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lokomotivführer blieb unverletzt.

Für den Autofahrer sei dieser Unfall glimpflich ausgegangen, erklärt Polizeisprecher Thomas Gissing. Denn: „Das Auto ist gegen die Lok gefahren, es wurde nicht von ihr erfasst. Das war das große Glück des Fahrers.“ Er bleibe zwar über Nacht zur Kontrolle im Krankenhaus, aber ihm sei „nichts Schlimmeres“ passiert. Gissing: „Wäre das Auto des 58-Jährigen von der Lok erfasst worden, wäre es ganz bestimmt anders ausgegangen.“

Autofahrer übersieht in Wetschen vorbeifahrende Lokomotive

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist für die Polizei noch unklar. Der Autofahrer habe die von rechts kommende Lokomotive schlicht übersehen und ist mit seinem schwarzen VW Golf in deren Seite gefahren. „Wie man die Lok übersehen konnte, ist auch für uns ein Rätsel“, berichtet Gissing auf Nachfrage. Der Bahnübergang ist gut einsehbar. Außerdem sei diese Nebenstrecke kaum befahren: „Da fährt ungefähr einmal alle zwei Wochen ein Zug lang.“

Am Wagen des 58-Jährigen entstand im vorderen Bereich ein erheblicher Schaden. Das Auto war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden an der Lokomotive stehe noch nicht fest und müsse ermittelt werden, so Gissing.