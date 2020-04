Überzeugen, nicht überreden

Dickel - Von Melanie Russ. Die Worte waren zum Teil sehr deutlich, aber sie waren stets sachlich gewählt bei der Versammlung zur Einheitsgemeinde am Sonntagmorgen vor dem Dickeler Schützenhaus. Bürgermeister Günther Meyer hatte seine Ratskollegen und die Einwohner dazu eingeladen, nachdem die knappe Entscheidung des Rates gegen die Einheitsgemeinde vom Donnerstag die Wogen am Freitag hochschlagen ließ.

Seine Stellvertreter Heinrich Eickbusch und Günther Makollus und etwa 120 Bürger waren gekommen – darunter einige aus den anderen Mitgliedsgemeinden, die das Geschehen im Hintergrund verfolgten. Die vier Ratsmitglieder aber, die in geheimer Abstimmung mutmaßlich gegen die Einheitsgemeinde gestimmt hatten, blieben dem Treffen fern.

Rainer Hoffmann, Pastor der Kirchengemeinden Drebber, setzte als neutraler Moderator den Ton. Es gehe darum, Argumente für die Einheitsgemeinde zu sammeln. Die vier Gegner sollten nicht überredet, sondern überzeugt werden. „Wenn das nicht möglich ist, dann muss man ihre Entscheidung respektieren.“

Weil Robert Münning, Johann Geils, Jörn Marcordes und Mark Plaßmeier nicht anwesend waren, wurde ein Team aus der Bevölkerung beauftragt, mit ihnen noch am Sonntag das Gespräch zu suchen. Meyer hatte vorgeschlagen, nur mit den vier Kritikern zu reden. „Das finde ich nicht gut“, widersprach Detlev Lindau-Bank. Der gesamte Rat solle zusammenkommen. „Es muss eine gemeinsame Entscheidung sein.“ Viele Dickeler stimmten dem mit Applaus zu, und so wurde es dann auch verabredet. Das Team besteht aus Lindau-Bank, dem ehemaligen Bürgermeister Heinrich Gödke, der früheren Ratsfrau Heidrun Heßlau und Henning Schmidt.

Gödke ging auf die Verantwortung von Ratsmitgliedern ein. Sie müssten sich intensiv mit einer Thematik beschäftigen, Entscheidungen im Sinne der Bevölkerung treffen und ihre eigene Meinung zurücknehmen. Persönliche Differenzen gehörten nicht in die Ratsarbeit. „Mich hat der Umgang im Rat enttäuscht“, sagte Gödke. Man habe zu wenig miteinander, sondern übereinander gesprochen. Und der Rat habe das Stimmungsbild der Bürger nicht eingeholt. Nach eigener Aussage hatte er im Vorfeld 21 Dickeler aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen zu ihrer Meinung befragt. Davon seien 19 vom Ratsbeschluss enttäuscht. Ihre Kernaussagen trug er am Sonntag vor. Aus seiner Sicht war die Entscheidung gegen die Einheitsgemeinde auch eine gegen Rehden, Wetschen, Hemsloh und Barver. Seine abschließende Meinung: „Der Umgang zwischen Rat und Verwaltung war nicht gut und hat zu dem Ergebnis geführt.“

Auch Heidrun Heßlau ging mit den Ratsherren hart ins Gericht. Und zwar mit allen. „Ich hätte dafür gesorgt, dass es diese Versammlung vor der Abstimmung gibt“, stellte sie klar. Sie selbst war nach eigenem Bekunden lange keine Freundin einer Einheitsgemeinde. Für sie war wichtig, dass alle Gemeinden eine Stimme im Verwaltungsausschuss haben müssen, in dem die wichtigsten Entscheidungen getroffen werden. Diese Zusage gebe es nun, darum gebe es nur den Weg in die Einheitsgemeinde.

„Ich weiß nicht, was die Vier gedacht haben, wie es in Dickel weitergehen soll. Was man uns hier angetan hat, das geht nicht“, warf sie den vier Gegnern Verantwortungslosigkeit vor. Sie betonte aber auch: „Die Vier sollen sich nicht zu einer anderen Abstimmung zwingen lassen.“ Aber sie sollten ihre Entscheidung erklären und vorstellen, welche Innovationen sie sich für Dickel vorstellen. Im Hemsloher Rat habe man gefragt, wie es mit dem Schützenhaus weitergehe und über eine Sanierung gesprochen. Auch in Dickel gebe es viele schöne Projekte, die man angehen könne, bevor das Dickeler Vermögen in die Einheitsgemeinde fließe, zum Beispiel den Kinderspielplatz. Dazu habe sie im Rat nichts gehört.

Lindau-Bank, der der Einheitsgemeinde nach eigener Aussage neutral gegenüber steht, nahm die Ratsherren ein wenig in Schutz: „Sie haben uns lange gut vertreten.“ Und er stellte infrage, ob in den anderen Gemeinden auch alle Bürger gehört wurden, wie es in Dickel gefordert wird. Auch dort gebe es Kritiker, die Ratsbeschlüsse seien aber einstimmig.

„Wenn man mit ihnen mehr reden würde, hätten sich einige Ratsmitglieder vielleicht anders entschieden“, mutmaßte ein weiterer Bürger. „Einige waren vielleicht nur unter diesen Bedingungen dagegen.“

Die Versammlung war nach gut einer Stunde beendet, die Diskussionen gingen weiter und werden wohl noch lange nicht enden.