Überwältigender Zuspruch für Cord Bockhop

Lemförde/Rehden/Wagenfeld – Der amtierende Landrat Cord Bockhop hat die Wähler in den Samtgemeinden „Altes Amt Lemförde“ und Rehden sowie der Gemeinde Wagenfeld mit seiner Politik offensichtlich überzeugt. In allen drei Kommunen erhielt er eine überwältigende Zustimmung. Sein Gegenkandidat Harald Wiese von der AfD war chancenlos.

In Lemförde holte Bockhop 90,96 Prozent der Stimmen, in Wagenfeld 90,76 Prozent und in Rehden 88,48 Prozent. Wiese hatte in Lemförde 9,04, in Wagenfeld 9,24 und in Rehden 11,52 Prozent der Wähler überzeugt. Die Wahlbeteiligung bei der Landratswahl lag leicht unter der der Europawahl.

