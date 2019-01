TSV Wetschen zieht Bilanz und ehrt: U 10-Jugend Mannschaft des Jahres

Jubiläum im Blickpunkt

+ Vorsitzender Klaus Recker (l.) und weitere Vorstandsmitglieder des TSV Wetschen mit den Geehrten (v.l.): Oliver Kaspar, Birgit Süllow, Ludger Bugla, Lore Exner, Heino Langhorst, Jutta Schmidt, Bernd Linstädt, Björn Szubin, Andre Blumberg und Edelhard Dieckmann.

Wetschen - Die Fußballsparte ist das Aushängeschild des TSV Wetschen. Vom Altherren- bis in den Jugendbereich trainieren und spielen zehn Mannschaften in Wetschen, weitere Wetscher Spieler aus dem Jugendbereich werden außerdem in Rehden, Barver und Dickel gefördert. Dies wurde während der Jahreshauptversammlung des Vereins deutlich.