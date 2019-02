Tipps für die eigene „Energiewende“

Rehden - VON SIMONE BRAUNS-BÖMERMANN. „Ja wir haben viele Energiefresser, aber die Chance, die Energiespender zu multiplizieren.“ Das war das Fazit von Referentin Christina Böth beim Frühstückstreffen für Frauen Deutschland der Ortgruppe Diepholz in den Rehdener Ratsstuben am Samstagvormittag. Auf Einladung des Teams um Anne-Christine Gaehler waren rund 170 Frauen zum Frühstück und anschließendem Referat gekommen.

Böth ist 42 Jahre alt und lebt mit zwei Söhnen (14 und 17 Jahre) und Ehemann im mittelhessischen Weimar an der Lahn. Die Verwaltungsangestellte leitet die Ortsgruppe Ebsdorfergrund und organisiert dort die Frühstückstreffen für Frauen. „Ich engagierte mich in der Christus Gemeinde im Ebsdorfergrund, moderiere und gestalte Gottesdienste“, erläutert sie.

Das sei aber nicht immer so gewesen: „Nach behüteter Jugend, aber Krankheit meines Mannes und später von mir, dem ständigen Funktionieren, anderen gefallen zu wollen und Maschinen gleichem Arbeiten fand ich Kraft im Glauben“, so Böth.

Mit dem Referat und dem „Plaudern aus dem Nähkästchen“ sensibilisierte sie die Frauen dafür, auf sich aufzupassen, die eigenen Kräfte einzuteilen, und gab Impulse für den Alltag. „Wir haben nur das eine Leben, damit sollten wir achtsam umgehen.“

Das Einstiegsbeispiel war eine junge Halbmarathonläuferin, die erst zurückblieb, aber durch die richtige Kraft- und Zeiteinteilung im Endspurt im Mittelfeld landete. „Das war ich“, gestand Böth. „Kennen Sie das? Eine To-do-Liste jagt die nächste.“ Menschen seien aber keine Roboter. „Ich will kein Patentrezept geben, nur anstoßen, Achtsamkeit zu üben.“

Sie gab Beispiele für Energiefresser: Das könnten Krankheit, Probleme am Arbeitsplatz, mit Eltern oder Kindern, dem Partner oder nervige Freunde sein. „Machen Sie sich nichts vor. Die Energiefresser begleiten Sie ein Leben lang. Auch die eigene Kindheit spielt eine große Rolle. Ich habe gelernt, es lebt sich leichter, wenn man rückblickend keine Schuldzuweisungen zelebriert, sondern das Leben verstehen lernt und annimmt.“ Oft setzten Frauen sich im Erledigen von parallelen „Baustellen“ selbst unter Druck. „Dann ist der Akku viel schneller leer“, so Böth.

Sie hat ihre Energiewende vorbereitet, holt ein Patchwork-Plaid auf der Bühne heraus. Das ist von zwei Seiten benäht. Die eine mit den Energiefressern, die andere mit den Energiespendern. „Als ich total ausgebrannt war, habe ich eine Therapie gemacht, fand zum Glauben und horche tiefer in mich hinein“, berichtete die 42-Jährige. Ihre Energiespender in schweren Zeiten und auch im Alltag sind Familie, Freunde, Ehe und Rücksichtnahme. „Wenn ich positiv an Krisen herangehe, ist es viel leichter, sie zu meistern, als mit Groll.“ Böth ergänzte: „Jeder füllt seinen Akku anders. Finden Sie ihren eigenen Weg, aber suchen sie ihn.“ Jeder solle sich in regelmäßigen Abständen immer wieder fragen: „Was ist wirklich wichtig für mich?“ Und dann Prioritäten setzen.

Sie empfahl den Frauen: „Suchen Sie sich ihre Energietankstellen und pflegen Sie die Kraftoasen. Und merken Sie sich: Es ist viel zu einfach, nur übers Wetter zu reden. Reden Sie mit Freunden offen über Probleme.“

Im Begleitprogramm spielten Janina und Alica Christen aus Diepholz Gitarre und sangen, Anne Denkers und Elke Otto präsentierten einen Sketch. „Das Frühstückstreffen für Frauen feiert im nächsten Jahr seinen 30. Geburtstag“, kündigte Gaehler an.