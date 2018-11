Thomas Evers im Beirat der Lütke-Lüe-Stiftung

Rehden - Thomas Evers tritt im Beirat der Lütke-Lüe-Stiftung in Rehden in die Fußstapfen seines kürzlich verstorbenen Vaters Wilhelm Evers. Der Stiftungsbeirat habe ihn als neues Mitglied für die nächsten vier Jahre gewählt, teilt die Samtgemeindeverwaltung mit. Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch wurde demnach wiedergewählt. Vorsitzender des Beirates ist Ralf Nüßmann, als Geschäftsführer fungiert weiterhin Ralf Lammers.

Im März 2004 war die „Gemeinnützige Stiftung Lütke Lüe Rehden“ gegründet und von Stifter Siegfried Seitz mit einem Kapitalbetrag von 75 000 Euro ausgestattet worden. Durch Zustiftungen der Jagdgenossenschaft Rehden und der Firma Noro Rohrsysteme sei das Grundkapital auf 90 000 Euro angewachsen, heißt es in der Mitteilung der Samtgemeinde. Entsprechend dem Stiftungszweck zur Förderung von behinderten, kranken oder in beengten wirtschaftlichen Verhältnissen aufwachsenden Kindern, vor allem mit Wohnsitz in Rehden, seien bisher Ausschüttungen in Höhe von 14 100 Euro geleistet worden.

Förderfähig sind gemäß dem Stiftungszweck auch Körperschaften oder sonstige Institutionen außerhalb der Gemeinde, deren Aufgabe die Betreuung und Förderung von bedürftigen Kindern ist. Sind keine förderfähigen Fälle in diesem Sinne vorhanden, so können die Förderungen auch für gemeinnützige Zwecke in den Bereichen Erziehung, Jugendhilfe und Sport erfolgen. So sei in diesem Jahr vorgesehen, 1 000 Euro im Zuge der Spendengala der Samtgemeinde Rehden am 20. Dezember zur Förderung von Projekten für Kinder und Jugendliche in der Samtgemeinde zu stiften, heißt es in der Mitteilung.

Neben der Ausschüttung der Lütke-Lüe-Stiftung sollen auch die Einnahmen aus dem diesjährigen Benefizkonzert wieder im Rahmen der Spendengala an die Vereine und Institutionen der Samtgemeinde Rehden zur Förderung ihrer Kinder- und Jugendarbeit verteilt werden. Der Weihnachtszauber mit Benefizkonzert findet an dem Wochenende vom 30. November bis 1. Dezember in der Eventhalle in Rehden statt. Karten hierfür sind im Rathaus der Samtgemeinde Rehden und bei Mediengruppe Kreiszeitung, also auch beim Diepholzer Kreisblatt, Bahnhofstraße 9 in Diepholz, erhältlich.