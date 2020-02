Teddybär, Pippi und ein verrücktes Huhn toben durch den Saal

Etwa 30 Kinder feiern unter dem Luftballonhimmel im Dorfgemeinschaftshaus in Barver Karneval

+ Mehr als 30 bunt kostümierte Kinder feierten am Samstag im Dorfgemeinschaftshaus in Barver einen fröhlichen Karnevalsnachmittag. Für die originellsten Verkleidungen gab es wieder kleine Sachpreise. Foto: Scheland

Barver – „50 Jahre mögen es wohl bald sein.“ Solange, schätzt Hans-Hermann Borggrefe, richtet der Sportverein Barver schon eine kunterbunte Karnevalsveranstaltung für Kinder aus. Ein echtes Traditions-Event also, das am Samstagnachmittag mehr als 30 Kinder unter den Luftballonhimmel im Dorfgemeinschaftshaus lockte. Borggrefe war nicht als Bürgermeister, sondern als Vater dabei, und musste in der Eigenschaft mehrfach Münder abwischen und kleine Händchen säubern.