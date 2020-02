Barver - Von Melanie Russ. Der Walzerschritt ist noch aus der Tanzschule vertraut. Aber dann wird es etwas komplizierter. „Auswenden, Wechselschritt und jetzt ein Dosado.“ Inge Ehrich gibt die Schritte vor, die elf Tänzerinnen folgen – erst als Trockenübung ohne Musik, dann mit. Die Tanzgruppe des DRK-Ortsvereins Barver, deren Leiterin sie ist, trifft sich an jedem Dienstagnachmittag im Gemeindehaus. Aktuell besteht sie aus 16 Teilnehmern, weitere Tänzer sind sehr willkommen.

„Wir sind immer zehn bis zwölf Teilnehmer“, berichtet Karin Korte. Sie ist schon seit zwölf Jahren regelmäßig dabei und damit eine der erfahrenen Tänzerinnen. „Tanzen ist etwas Wunderbares“, sagt sie mit einem strahlenden Lächeln. Ihr geht es dabei nicht nur um die schwungvolle Bewegung zur Musik, sondern auch um die Gemeinschaft. „Das ist ganz wichtig. Wir haben sehr viel Spaß.“

Und auch das Gehirn wird ordentlich gefordert. „Man muss sich eine ganze Menge Schritte merken“, sagt Hildegard Geiss, mit fast 82 Jahren eine der ältesten Teilnehmerinnen. Was sie damit meint, wird deutlich, als es nach den ersten einfachen Kreistänzen zum Aufwärmen etwas anspruchsvoller wird. Ob Dosado – eine Tanzfigur, bei der sich zwei Partner gegenüberstehen und sich mit acht Schritten umeinander herum bewegen, ohne die Blickrichtung zu ändern – oder englische Kette, konzentriert folgen die Tänzerinnen den Anweisungen von Inge Ehrich. Geraten die Schritte und Drehungen etwas durcheinander, bricht sofort wieder die Fröhlichkeit hervor. Denn Schrittfehler sind hier kein Grund zum Ärgern, sondern zum Lachen. Keiner ist verbissen oder Perfektionist. Fehler passieren den „alten Hasen“ ebenso wie den Neulingen.

Trotzdem sollen die Schritte und Figuren natürlich irgendwann stimmen. „Das war nur zum Üben“, sagt Inge Ehrich nach dem ersten Versuch eines Kreistanzes. „Jetzt machen wir es nochmal schön.“ Anschließend lobt sie: „Das sah doch schon gut aus.“

Die Damen der Tanzgruppe können aber nicht nur Langsamer-Walzer-Takt. Beim Blocktanz zu „Mamma Maria“ beispielsweise wird es richtig flott. Wem es etwas zu schnell wird, der macht einfach eine kleine Pause. Auch das ist kein Problem.

„Wir haben an die hundert Tänze im Repertoire“, berichtet die Gruppenleiterin. Ob Block-, Kreis- oder Gassen-Tänze – alle werden in der Gruppe, statt mit einem festen Partner getanzt. „Es ist ganz selten, dass man einen Tanz mit nur einem Partner tanzt.“ Das hat den Vorteil, dass auch diejenigen, die Spaß am Tanzen, aber keinen Partner haben, problemlos teilnehmen können. Fast immer gibt es Figuren mit Partnerwechsel, sodass Kontakt zu allen Mittänzern entsteht. Gerade für Menschen, die wenig soziale Kontakte haben, ist es eine gute Möglichkeit, andere Menschen kennenzulernen. Besondere Voraussetzungen braucht es nicht. „Taktgefühl ist wichtig“, sagt Hildegard Reiss. Alles andere komme von ganz allein.

Neben den positiven Auswirkungen auf die Beweglichkeit der Gelenke und die Muskeln hebt Gruppenleiterin Inge Ehrich den positiven Effekt auf die Gehirnleistung hervor – gerade für ältere Menschen ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Konzentration, Reaktion, Koordination, Gleichgewichtssinn, Merk- und Denkfähigkeit und der Orientierungssinn im Raum würden gefördert, so Ehrich.

Mitmachen

Die Tanzgruppe trifft sich an jedem Dienstag von 14 bis 15.30 Uhr im Gemeindehaus. Wer gerne tanzt oder das Tanzen in der Gruppe lernen möchte, ist willkommen. Für weitere Informationen steht die Leiterin der Tanzgruppe, Inge Ehrich, unter Telefon 05441/5933688 zur Verfügung.