Tankstellen-Betreiber sorgt sich um Existenz

Der Shop in der Tankstelle in Barver trägt laut Betreiber Stefan Hildebrand einen wesentlichen Teil zum Gewinn seines Unternehmens bei. Er befürchtet erhebliche Einbußen, sollte ein Tante-Enso-Markt nach Barver kommen.

Der Tankstellen-Betreiber Stefan Hildebrand sieht Pläne für einen Tante-Enso-Markt in Barver kritisch. Er fürchtet durch die mögliche Konkurrenz erhebliche Einbußen in seinem Shop und im schlimmsten Fall sogar das Aus seiner Tankstelle.

Barver – Der Gemeinderat Barver prüft derzeit die Möglichkeit, einen Tante-Enso-Mini-Supermarkt mit Vollsortiment in die kleine Gemeinde zu holen. Während es bereits einige positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung gab, hält sich die Begeisterung bei Stefan Hildebrand in Grenzen. Er betreibt die örtliche Tankstelle inklusive Shop und fürchtet angesichts der möglichen Konkurrenz um seine Existenz. „Ich denke, dass das ein echtes Problem werden könnte. Der Markt würde sich mit Sicherheit negativ auswirken“, sagt Hildebrand im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Denn der Shop ist für ihn ein wesentliches Standbein – aktuell mehr denn je.

„Wir leben seit drei Jahren in Krisenzeiten“, sagt er mit Blick auf Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und explodierende Kosten. „Die Leute fahren langsamer und weniger und sind viel im Homeoffice. Das wirkt sich schon aus“, schildert er seine Erfahrung. 2022 habe er 50 Prozent weniger Kraftstoff im Vergleich zum Vorjahr verkauft. Auf der anderen Seite seien Strom- und Heizkosten sowie die Personalkosten für eine festangestellte und vier geringfügig Beschäftigte gestiegen. Weitere Gewinneinbußen wären für das kleine Unternehmen nicht tragbar, betont Stefan Hildebrand.

„Vom Kraftstoff allein kann keine Tankstelle mehr überleben“, erklärt er. Damit sei nicht viel zu verdienen. In „normalen“ Zeiten mache der Shop bei ihm etwa 70 Prozent des Gewinns aus, aktuell seien es eher 90 Prozent. Er bietet dort nach eigener Aussage circa 1800 Artikel des täglichen Bedarfs an von Hygieneartikeln über Tiernahrung und Kfz-Zubehör bis hin zu Backwaren. Bei entsprechendem Bedarf sei sicher auch eine Erweiterung des Sortiments mit Lebensmitteln und Drogerieartikeln möglich.

Wenn die Geschäftsführer von „myEnso“ am 8. Februar über das Tante-Enso-Konzept informieren, wird Hildebrand vor allem interessieren, inwieweit in dem Markt Alkohol- und Tabakwaren verkauft würden. „Das ist mein Hauptgeschäft.“ So habe er allein rund 200 Tabakartikel im Sortiment.

„Natürlich kann ich das nachvollziehen“, sagt Stefan Hildebrand zum Bestreben des Gemeinderates, einen Vollversorger nach Barver holen zu wollen. „Aber es wäre natürlich schön gewesen, wenn vorher mal jemand mit mir gesprochen hätte.“

Ein erstes Gespräch hat es laut Bürgermeister Hans-Hermann Borggrefe inzwischen gegeben, ein weiteres zum Austausch über das Konzept soll es noch geben.

Natürlich müssten sich die Barveraner auch damit auseinandersetzen, dass es dann vielleicht bald keine Tankstelle mehr vor Ort gebe – und damit auch keine Waschanlage, keinen Gasflaschen-Verkauf und keine Möglichkeit der Bargeldauszahlung. Letzteres habe er in sein Angebot aufgenommen, nachdem die Sparkasse ihre Filiale in Barver geschlossen hatte, gibt Stefan Hildebrand zu bedenken. „Das müssen sich die Leute durch den Kopf gehen lassen.“ Dass sich – sollte es zum Äußersten kommen – jemand anderes findet, der die Tankstelle weiterführt, glaubt er angesichts der schwierigen Zeiten nicht.