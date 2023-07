SUV gerät nach Kollision mit Lkw in Brand

Von: Melanie Russ

Teilen

Der SUV eines 25-Jährigen im Straßengraben auf dem Dach liegend zum Stillstand und fing Feuer. © Russ, Melanie

Eine 59-jährige Frau wurde am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr bei dem Zusammenstoß eines SUV und eines Lkw auf der B214 in Barver schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bremen geflogen. Der SUV hatte sich überschlagen und Feuer gefangen.

Die Frau saß auf dem Beifahrersitz des SUV, dessen 25-jähriger Fahrer laut Polizei leicht verletzt wurde. Der 55-jährige Fahrer des Lkw kam mit einem Schock davon. Laut Polizei befuhr der Lkw-Fahrer die Bundesstraße aus Richtung Rehden kommend und beabsichtigte, nach links auf das Gelände einer Spedition abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem SUV, der den vorausfahrenden Sattelzug überholen wollte. Der SUV-Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen, der etwa 70 Meter weiter in den Straßengraben geriet, sich überschlug, auf dem Dach liegend zum Stillstand kam und Feuer fing. Laut Polizei konnten sich beide Insassen selbst befreien. Die Feuerwehr Barver, die mit 25 Rettungskräften angerückt war, löschte das Feuer ab. Die Bundesstraße wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet. Es entstanden längere Staus in beide Richtungen.

Der Lkw wurde bei der Kollision nur leicht beschädigt, der SUV landete hinter der Bushaltestelle im Graben. © Russ, Melanie