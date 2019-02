Suchtmittelfreies Leben kann erfüllen

Rehden - Das vergangene Jahr war wieder ein arbeitsreiches für die Aktiven des Ortsvereins Rehden im Blauen Kreuz der evangelischen Kirche. Nicht immer waren ihre Bemühungen, Suchtkranken zu helfen, erfolgreich, aber es gab auch Erfolge, wie der Vorsitzende Hermann Hoffmann während der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Gemeindehaus Rehden berichtete.

Die ehrenamtliche Suchtkrankenhilfe in Form von Gruppenabenden, Haus- und Krankenhausbesuchen, Telefonberatungen, Vorstellungen in Kliniken, Gesprächen mit Geschäftsleitungen in Betrieben und Suchtprävention sei auch 2018 die Hauptaufgabe der Gruppe gewesen. An den Gesprächsrunden freitagabends nahmen laut Hoffmann im Schnitt mehr als zwölf Personen teil. 2018 verzeichnete die Gruppe zehn neue Teilnehmer, von denen fünf bis heute regelmäßig dabei sind. Darüber hinaus machten der Vorsitzende und sein Team 28 Hausbesuche, 14 Besuche in Krankenhäusern und neun in Fachkrankenhäusern.

Zwölfmal hat sich die Gruppe in den Fachkliniken der Region vorgestellt. „Das dient dazu, die Patienten in den jeweiligen Kliniken zu ermutigen, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen, und zu erläutern, wie wichtig die ehrenamtliche Suchtkrankenhilfe auf dem Weg in ein nicht unzufriedenes suchtmittelfreies Leben ist“, erläuterte Hoffmann. Daneben nahm der Vorsitzende an einer Gesprächsrunde mit den Konfirmanden in Rehden und Barver sowie am Frauentreff in Rehden teil, um über die Arbeit des Ortsvereins und das Thema Sucht zu sprechen.

In Bezug auf die Unterstützung von Suchtkranken fiel Hoffmanns Bilanz gemischt aus. „Auch im Jahr 2018 haben wir leider wieder feststellen müssen, dass wir nicht jedem helfen können. Das ist vor allem dann nicht möglich, wenn der Betroffene seine Sucht nicht als Krankheit akzeptiert und nur auf Drängen anderer eine Entgiftung beziehungsweise Therapie macht und die Selbsthilfegruppe besucht.“ Auf der anderen Seite habe man aber auch Betroffene erlebt, die sich darum bemühten, ihre Krankheit zum Stillstand zu bringen. „Und diese haben dann auch erlebt, wie viel positive Rückmeldungen sie erfahren, wenn sie ehrlich und offen mit ihrer Suchterkrankung umgehen“, betonte Hoffmann.

Neben der Beschäftigung mit dem Thema Sucht spielt aber auch die Geselligkeit eine wichtige Rolle in der Blau-Kreuz-Gruppe. Grünkohlessen, Brunch, das Minigolfturnier der Selbsthilfegruppen, Grillen und Adventsfeier sind fest im Terminkalender verankert.

Rehdens Bürgermeister Wilhelm Grelle sprach dem Vorsitzenden und dessen Team seinen Dank aus. „Hermann ist immer in Aktion und leistet im Verborgenen eine sehr wichtige Arbeit.“ Das könne man gar nicht hoch genug schätzen, betonte Grelle.

Bei den Vorstandswahlen ergaben sich ein paar Veränderungen. Schriftführerin Anita Hoffmann schied aus gesundheitlichen Gründen aus der Vorstandsarbeit aus. Zu ihrem Nachfolger wählten die Mitglieder Dieter Ehlers. Den neuen Posten des vierten Beisitzers bekleidet Helmut Sommer. Einstimmig wiedergewählt wurden Hermann Hoffmann und der zweite Vorsitzende Michael Essler, weitere Beisitzer sind Anneliese Scheland, Heinz Fieseler und Otti Fieseler. Neuer Kassenprüfer ist Heiner Lahrmann.

Für ihre Mitgliedschaft im Verein wurden geehrt: Jens Willing (2 Jahre), Michael Essler, Uwe Majewski und Elisabeth Böhm (5 Jahren), Brigitte Riesmeier (30 Jahre), Helmut Sommer (35 Jahre), Reinhard und Waltraud Ulm (40 Jahre) sowie Heinrich und Ursel Kattelmann (45 Jahre). mer