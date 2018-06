Lkw stoßen an Fußgängerampel zusammen

Erhebliche Verkehrsbehinderung auf B 214 in Rehden

+ Ein Lkw-Fahrer erkannte zu spät, dass das Fahrzeug vor ihm stoppte und fuhr auf. Die B214 in Rehden war gut zwei Stunden gesperrt.

Rehden - Erhebliche Verkehrsbehinderungen hat am Freitagnachmittag der Zusammenstoß zweier Lkw auf der B 214 in Rehden verursacht. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, stoppte gegen 15.10 Uhr ein in Richtung Wetschen fahrender Lkw an einer roten Fußgängerampel unmittelbar vor der Kreuzung B 214/Dickeler Straße. Der Fahrer des folgenden Lkw erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Laut Polizei verletzte er sich dabei leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.