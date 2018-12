Steinbrechanlage: Unterlagen sehen bis zu 60.000 Tonnen vor

Einen Sammel- und Sortierplatz für Boden- und Bauschrott wie diesen von der Firma Peters Sand möchte das Unternehmen Wiechert im Hemsloher Wald errichten. Die Samtgemeindeverwaltung will das Vorhaben unterstützen, viele Anwohner sind dagegen.

Hemsloh - Von Melanie Russ. Die in Hemsloh geplante Steinbrechanlage der Sandabbaufirma Wiechert lässt einige Bürger nach wie vor nicht zur Ruhe kommen. Etwa 20 Hemsloher nutzten die Sitzung ihres Gemeinderates am Montagabend, um sich von Gemeindedirektor Hartmut Bloch über den aktuellen Verfahrensstand informieren zu lassen.

Wie berichtet, fürchten die Anwohner durch die Errichtung einer Steinbrechanlage auf einem etwa drei Hektar großen Gelände östlich der Straße „Am Berge“ eine zusätzliche Beeinträchtigung durch Lärm und Staub. Schon die in dem Bereich vorhandene Steinbrechanlage der Firma Peters Sand sorge dafür, dass die Gläser im Schrank wackelten, hatten einige Bürger während der Einleitung des Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplans im Fachausschuss der Samtgemeinde beklagt.

Bloch betonte am Montagabend noch einmal, dass Verwaltung und Politik die Hemsloher „mitnehmen“ wollen. Zwar gebe es einige Gegenstimmen, viele Bewohner der Dorfstraße hätten ihm aber auch gesagt, dass sie die vorhandene Steinbrechanlage nicht wahrnähmen und auch nichts gegen eine weitere hätten.

Dass die Öffentlichkeit so spät über das Vorhaben informiert worden sei, erklärte Bloch damit, dass Wiechert zunächst die Verfügbarkeit der geplanten Betriebsfläche und zusätzlicher Flächen für die Neuanpflanzung von Wald sicherstellen und der Landkreis seine Zustimmung zur Teillöschung des Landschaftsschutzes signalisieren musste. Erst danach habe das Planänderungsverfahren gestartet werden können. Die Verwaltung beschäftige sich schon ein halbes bis dreiviertel Jahr mit dem Vorhaben, so Bloch.

Peter bricht jährlich 6000 Tonnen Gestein

Laut dem Entwurf der Änderungsverordnung zum Schutze des Kellenberges und angrenzender Landschaftsteile beabsichtigt die Firma Wiechert, jährlich etwa 60.000 Tonnen Gestein zu verarbeiten. Zum Vergleich: Die Firma Peters Sand verarbeitet nach eigenen Angaben mit ihrer Steinbrechanlage pro Jahr etwa 6000 Tonnen Material.

Auf dem neuen Betriebsgelände Wiecherts sollen voraussichtlich etwa 5000 Tonnen Bauschutt gelagert, kontinuierlich aufbereitet und vermarktet werden. Durch die Steinbrechanlage würden demnach zwei neue Vollzeitarbeitsplätze entstehen. Die Samtgemeinde verweist in den Unterlagen darauf, dass es im seit 1966 bestehenden Landschaftsschutzgebiet bereits drei Teillöschungen gegeben hat: 1984 für den Ortskern Hemsloh mit vorhandener Wohnbebauung, 2004 für die Steinbrechanlage von Peters Sand und das Gewerbegebiet „Lütje Lucht“ sowie 2014 für das Baugebiet an der Dorfstraße. Der Entwurf kann noch bis Freitag, 4. Januar, im Bauamt der Samtgemeinde Rehden von jedermann eingesehen werden.

Auf Grundlage der in den Unterlagen genannten 60.000 Tonnen stellte Anwohnerin Margret Werner in der Sitzung ihre eigenen Berechnungen vor, nach denen allein für die Anlieferung von Bruchmaterial bei angenommenen vier Arbeitstagen pro Woche täglich mindestens 16 Lkw-Touren notwendig wären und für den Abtransport des fertigen Bauschutts ähnlich viele Fahrten. Wer denn die Sanierung der Zufahrtsstraße bezahlen müsse, wenn sie aufgrund der starken Belastung erneuert werden müsse, fragte sie in Richtung Bloch.

Zu den Zahlen könne er nichts sagen, erklärte der Gemeindedirektor. Bezüglich der Straße verwies er auf einen städtebaulichen Vertrag mit den dort ansässigen Unternehmen, in dem diese als Hauptverursacher von Schäden verpflichtet werden, deren Beseitigung zu zahlen.

Bloch berichtete auch von Gesprächen mit Sand und Wiechert über einen möglichen privat-rechtlichen Vertrag bezüglich der Nutzung der abzuholzenden drei Hektar. Da auch die Firma Sand bereits Erweiterungswünsche geäußert hat, dafür aber nur noch Flächen verfügbar wären, die näher am Ortskern liegen, wäre es Bloch nach eigener Aussage am liebsten, wenn Sand gegen entsprechende Bezahlung einen Teil von Wiecherts drei Hektar nutzen könnte.

Bezüglich des Anfang nächsten Jahres anstehenden Informationsabends im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung stellte Bloch in Aussicht, dass ein Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamts in Hannover, das für die Genehmigung der Anlage zuständig ist, oder ein Gutachter über das Vorhaben informieren würden.