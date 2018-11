Steinbrechanlage: Keine leichte Entscheidung im Samtgemeinderat

Hohe Kompensation für Waldabholzung erforderlich

+ © Russ Ungewöhnlich voll war es während der Sitzung des Rehdener Samtgemeinderates am Mittwochabend. Etwa 25 Hemsloher Bürger wollten Näheres über die in ihrer Nachbarschaft geplante Steinbrechanlage erfahren. © Russ

Rehden - Von Melanie Russ. Am Montagabend bei der Fachausschusssitzung war er noch etwas überrascht gewesen vom „Aufmarsch“ der Hemsloher, am Mittwochabend in der Samtgemeinderatssitzung war Hartmut Bloch dagegen gut vorbereitet. Beim Thema Steinbrechanlage, das am Montag für erhitzte Gemüter im Zuschauerraum gesorgt hatte, nahm sich der Rehdener Samtgemeindebürgermeister viel Zeit, den Ablauf des Genehmigungsverfahrens detailliert zu erläutern, um den Zuhörern die Sorge zu nehmen, ihnen würde ohne Weiteres eine zweite Steinbrechanlage vor die Nase gesetzt werden.