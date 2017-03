Sportverein siegt

HEMSLOH - Großer Jubel beim „kleinen HSV“, dem Hemsloher Sportverein. Erstmals sicherte sich ein Team des Vereins den Hemsloher Dorfpokal. Erfolgreich an den Start gingen Wilfried Schlüter, Heinfried Henke, Heinrich Runge und Wolfgang Meyer. Sie erzielten 120/30 Ringe und verwiesen die Schützenjugend mit 120/29 Ringe auf Platz zwei. Platz drei ging an die Schützendamen, die 119 Ringe zu Buche stehen hatten.

Insgesamt nahmen elf Mannschaften an diesem beliebten Wettbewerb teil. Nach den drei Erstgenannten belegten gemeinsam knapp mit einem Ring Abstand mit jeweils 118 Ringen den vierten Platz die Jäger, die Schützen-Herren, der Gemeinderat und die Feuerwehr. Einen weiteren Ring dahinter folgte der Spielmannszug mit 117 Ringen. Ihm dicht auf den Fersen war der Stammtisch Rodemühlen mit 116 Ringen auf Rang neun. Dahinter folgte Männer-Fit mit 114 Ringen. Die Rote Laterne ging in diesem Jahr an die Gymnastikdamen, die es auf 113 Ringe brachten.

Den Titel tagesbeste Schützin sicherte sich Lena Leukering, die 30/32,2 Ringe erzielte. Nur knapp geschlagen geben musste sich Margret Werner mit 30/31,8 Ringen. Tagesbester Schütze war Niklas Bollhorst mit 30/31,8 Ringen vor Heinfried Henke mit 30/31,7 Ringen.

Beim Schießen um Wurstpreise siegte Enno Leukering vor Niklas Bollhorst, Janek Henke, Nicole Tatgenhorst und Karl-Heinz Eils. Das Glücksschießen entschied Gerd Ohlendiek für sich. Er gewann vor Nicole Tatgenhorst, Janek Henke, Joel Fabio Henke und Imke Lohaus.

Neben dem Schießen wurde ein Knobelwettbewerb angeboten. Hier siegte Günther Meyer vor Enno Leukering, Wilfried Schlüter, Joel Fabio Henke, Jutta Bruns, Barbara Becker und Ralf Bollhorst.

Präsident Enno Leukering freute sich bei der Saisoneröffnung über die sehr gut besuchte und harmonisch verlaufene Veranstaltung. Er bedankte sich bei allen Helfern und wies auf folgende Termine hin: 21. April, Freundschaftspokalschießen in Hemsloh; 6. Mai, Maipokalschießen und zweites Bedingungsschießen. J hwb