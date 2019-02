SPD-Samtgemeindefraktion informiert sich bei Wiechert

Rehden - Die in Hemsloh von der Firma Wiechert geplante Steinbrechanlage hat in den vergangenen Monaten für einige Aufregung gesorgt. Die Verfahren zur dafür erforderlichen Aufhebung des Landschaftsschutzes in einem drei Hektar großen Bereich durch den Landkreis und der Änderung des Flächennutzungsplans durch die Samtgemeinde Rehden gehen in den kommenden Wochen weiter.

Der Landkreis prüft derzeit die eingegangenen Stellungnahmen zum dortigen Verfahren. Laut Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch wird die Behörde all diejenigen, die Einwände vorgebracht haben, im Rahmen eines Erörterungstermins über den Umgang mit ihren Stellungnahmen informieren, bevor über sie im Ausschuss für Kreisentwicklung und Umwelt beraten wird.

Bezüglich der Änderung des Flächennutzungsplans wird die Samtgemeinde Rehden voraussichtlich im März zu einem Informationsabend laden, an dem laut Bloch die Verwaltung, der Planer und die beiden Vorhabenträger Peter und Wiechert Rede und Antwort stehen werden. Auch ein Vertreter des Gewerbeaufsichtsamts in Hannover, das für die Genehmigung einer Steinbrechanlage zuständig wäre, hat laut dem Samtgemeindebürgermeister sein Kommen zugesagt.

Wie Bloch in der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates mitteilte, verhandeln die beiden Unternehmer derzeit darüber, ob Peter, der ebenfalls expandieren möchte, einen Teil der drei Hektar von Wiechert bekommt. Er sei zuversichtlich, dass es zu einer Einigung komme.

Die Samtgemeinde-Fraktion der SPD Rehden traf sich unterdessen mit dem Vorhabensträger an dem Ort der geplanten Steinbrech-Recycling-Anlage in Hemsloh. Wie die SPD mitteilt, wurden zahlreiche Fragen und Informationen abgefragt und diskutiert. Dabei ging es laut dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Dirk Wehrbein unter anderem um die Entwicklung der beiden Unternehmen, die Wiederaufforstung in den Sandabbaugebieten und die Beeinflussung der Forstwege und des Lieferverkehrs durch das aktuelle Vorhaben.

Die SPD-Fraktion weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass es bei dem derzeitigen Verfahren lediglich um eine Möglichkeitsprüfung in dem Gebiet handelt. Eine abschließende Meinungsbildung bestehe noch nicht, da das laufende Verfahren noch zusätzliche Einwände und neue Erkenntnisse bringen könne. Sie werde sicher sehr von geplanten Maßnahmen zur Naturschutz- und Naherholungssicherstellung vor Ort abhängen. Hierzu habe die SPD Rehden in den vergangenen Jahren wiederholt Vorschläge gemacht, die aber ungehört geblieben seien. Wehrbein verweist unter anderem auf die Idee, aus einer Sandabbaugrube einen Badesee zu entwickeln.

Die Teilnehmer zeigten sich laut Mitteilung überrascht, dass das Verfahren, das ja bereits vor einiger Zeit eingeleitet worden war, erst jetzt zu so großem Widerhall führt. Es sei schließlich durch Verwaltung und in Kenntnis von Ratsmitgliedern der Gemeinde Hemsloh angeregt und beim Landkreis vorgelegt worden. „Die Vorlage war seinerzeit in der dortigen vorbereitende öffentliche Sitzung, bei einigen Nachfragen aus der Fraktionen der SPD und der Grünen, durchgewinkt worden“, so die SPD. Bürger aus Hemsloh hätten die Sitzungen im September und November 2018 nicht genutzt, um auf Probleme vor Ort in der Einwohnerfragestunde hinzuweisen.

Ein in der vorletzten Samtgemeinderatssitzung erbetenes neuerliches Statement des Gemeinderates Hemsloh darüber, was denn nun abschließend seitens der Bürger der Gemeinde gewünscht sei, liege der Fraktion noch nicht vor, heißt es abschließend in der Mitteilung der SPD. mer