Sonnentau-Apotheke in Rehden: Es geht weiter!

Von: Melanie Russ

Edith Siebel hat die Sonnentau-Apotheke in Rehden vor 27 Jahren eröffnet. Ende Juli übergibt sie sie an den Hamburger Apotheker Sinan Mustafa Azakli. © Russ

Sinan Mustafa Azakli übernimmt die Sonnentau-Apotheke in Rehden von Edith Siebel zum 1. August.

Rehden – Lange war fraglich, ob es mit der Sonnentau-Apotheke in Rehden weitergehen würde, wenn Inhaberin Edith Siebel in den Ruhestand geht. Lange hatte sie vergeblich nach einem Nachfolger gesucht. Apotheken auf dem Land – das ist bekanntlich ein schwieriges Thema. Die Schließung zum 30. Juni schien schon ausgemacht, als mit Sinan Mustafa Azakli doch noch die Rettung kam. Der 49-jährige gebürtige Hamburger wird die Apotheke nahtlos weiterführen.

Der erste Kontakt am 10. Juni kam dank der Vermittlung von Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene zustande, der die Suche nach einem Nachfolger unterstützt hatte. „Dann ging es recht schnell“, so Azakli. In nicht mal drei Wochen waren mit Edith Siebel, dem Verpächter Ralf Nüßmann und den Behörden alle wesentlichen Fragen geklärt. Weil aber noch Einiges an Bürokratie zu erledigen ist, wird er die Apotheke erst zum 1. August übernehmen. Edith Siebel hat sich bereit erklärt, ihren Ruhestand um einen Monat bis Ende Juli zu verschieben. Eine Betriebspause von ein paar Tagen wird es zum Übergang vielleicht geben, mehr aber nicht, versprechen die beiden.

Der Hamburger hatte nach seinem Studium den Großteil seines Berufslebens als angestellter Apotheker in seiner Heimatstadt verbracht, wie er berichtet. Vor einigen Jahren zog er mit seiner Frau und den beiden Kindern nach Lübeck. Als er von der Sonnentau-Apotheke erfahren habe, habe er darin eine gute Möglichkeit gesehen, sich selbstständig zu machen so der 49-Jährige, der in den kommenden Wochen noch viel Papierkram erledigen muss. „Es gibt viele bürokratische Hürden“, sagt Azakli. „Das ist aber auch richtig.“ Ein Apotheker müsse schließlich wissen, was er tut, und das natürlich auch nachweisen. „Das fängt beim Antrag auf Betriebserlaubnis bei der Apothekerkammer an“, erläutert Edith Siebel. Außerdem benötige man einen Heilberufsausweis und ein polizeiliches Führungszeugnis, müsse seine berufliche Tätigkeit nachweisen, einen Kaufvertrag und Finanzplan vorlegen und vieles mehr.

Darum dauert die Übernahme einer Apotheke normalerweise auch eher drei bis sechs Monate, wie sie von der Apothekerkammer erfahren haben. Dass es in Rehden deutlich schneller geht, liegt laut allen Beteiligten auch an der guten Unterstützung zum einen vonseiten der Samtgemeinde, zum anderen von der Apothekerkammer. „Wir haben viel Zuspruch bekommen“, betont Sinan Mustafa Azakli. Die Apothekerkammer habe deutlich gemacht, dass ihr am Erhalt einer inhabergeführten Apotheke im ländlichen Raum sehr gelegen sei.

Der Hamburger freut sich schon sehr auf seine neue Aufgabe. „Ich finde es hübsch hier“, sagt er und meint damit nicht nur die Apotheke, sondern auch die Region, die seine neue Heimat werden wird. Und Edith Siebel kann sich noch ein bisschen mehr auf ihren Ruhestand freuen. Denn der Gedanke, dass die Apotheke, die sie 1996 aufgebaut hatte, für immer schließen sollte, schlug schon aufs Gemüt. „Das ist mein Lebenswerk. Mit jeder Faser stecke ich da drin. Ich freue mich wirklich sehr, dass es weitergeht.“

Sie kann sich noch gut an die Anfänge ihrer Sonnentau-Apotheke erinnern. Viele hätten damals gezweifelt, ob es in Rehden überhaupt eine Apotheke braucht und sie sich wohl halten kann. 27 Jahre später ist Rehden ohne sie für viele nicht mehr vorstellbar. Auch nicht für Magnus Kiene. „Der Wegfall dieser Beratungsstelle wäre ein nicht hinnehmbarer Verlust gewesen.“ Die Apotheke gleich neben dem Gesundheitszentrum sei ein wichtiger Bestandteil der örtlichen Versorgung, betont der Samtgemeindebürgermeister. Für viele Einwohner sei diese gute Versorgung ein Grund gewesen, nach Rehden zu ziehen. Entsprechend froh ist auch er, Sinan Mustafa Azakli gefunden zu haben. „Beim ersten Kontakt hat man gleich gemerkt, dass es passt“, so Kiene.