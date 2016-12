Sieger-Ballon fliegt bis nach Weilburg

Platzierungen von Rehdener Ballonflug- und Malwettbewerb bekannt gegeben

+ Eine vorweihnachtliche Bescherung gab es am Dienstagabend für die Kinder, die am Rehdener Ballonflug- oder Malwettbewerb teilgenommen hatten und auf vorderen Plätzen gelandet waren. J Foto: Brauns-Bömermann

REHDEN - „Es ist zu einer schönen Tradition geworden, zwischen Nikolaus und Weihnachtsmann die Sieger aus dem Ballonflug- und Malwettbewerb des Rehdener Herbstmarktes zu beschenken“, sagte Rehdens Bürgermeister Wilhelm Grelle am Dienstagabend im Rathaus.

Kinder und Eltern der Aktionen waren gekommen, um die Preise in Empfang zu nehmen. „Wir prämieren heute die zehn am weitesten geflogenen und gefundenen Ballone“, so Grelle, der drei Helfer dabei hatte. Bernhard Lanz, Bernd Hardemann (Marktleiter) und Bernd Tinnemeyer (Marktausschuss-Vorsitzender) assistierten dem Bürgermeister beim Verteilen der Geschenke.

„Bei den Ballonen ist das ja immer so eine Sache. Wie die Winde wehen, die Ballone müssen auch gefunden und die Karten zurückgeschickt werden“, merkte Grelle an. Insgesamt waren 16 Karten zurückgekommen. Bilder wurden 143 abgegeben und die Jury prämierte aus drei Altersstufen – bis fünf Jahre, sechs bis acht Jahre und neun bis zwölf Jahre – jeweils die besten drei. Merle Mackenstedt aus Rehden erhielt den Sonderpreis für das Orientierungsbild zum diesjährigen Thema.

Benne Logemann aus Wagenfeld war wohl auf Rang zehn beim Ballonwettbewerb der jüngste Teilnehmer gewesen. Laufen konnte er noch nicht, aber sein Ballon flog 67,5 Kilometer weit bis Steinhagen.

Die weiteste Strecke legte der Luftballon von Matz Jahn aus Rehden zurück: 237,6 Kilometer bis nach Weilburg. Ein Dank ging von Grelle an Claudia Mangels von der Kinderfeuerwehr, verantwortlich für den Luftballonwettbewerb, und Anna Sander, die die Kinder beim Malwettbewerb betreut hatte.

Die Platzierungen im Überblick: Ballonwettbewerb: 1. Matz Jahn, Rehden; 2. Janneck Mathis Hartung, Wagenfeld; 3. Jule Meyer, Sulingen; 4. Anni Strathmann, Wetschen; 5. Jannes Schmidt, Rehden; 6. Birgit Camp, Diepholz; 7. Hanna Coenen, Diepholz; 8. Mathilda Schwandt, Rahden; 9. Luisa Siegel, Hüde; 10. Benne Logemann, Wagenfeld.

Malwettbewerb, bis fünf Jahre: 1. Kimberly Loheide, Diepholz; 2. Stine Hallo, Diepholz; und 3. Mia Fröhlich, Cornau.

Altersgruppe von sechs bis acht Jahre: 1. Nika Mackenstedt, Rehden; 2. Mina Sophie Wiechert, Hemsloh; und 3. Emily Hoff, Rehden.

Altersgruppe von neun bis zwölf Jahre: 1. Arno Barkmann, Rehden; 2. Amelie Meyer, Wagenfeld; und 3. Dorothee Brokering, Drebber.

Der Sonderpreis ging in diesem Jahr an Merle Mackenstedt aus Rehden. J sbb