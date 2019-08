Segen für „Guten Hirten“ von Rehden

Skulptur an der B214

+ © Kirchengemeinde Rehden-Hemsloh Sind mit dem Guten Hirten vor der Rehdener Kirche sehr zufrieden (v.l.) Künstler Marco Wachendorf, Wilhelm Grelle (Bürgermeister Rehden), Wilfried Rommel (Kreissparkasse Diepholz), Wolfgang Johanning (Jagdgenossenschaft Rehden), Dr. Anne-Kristin Schlüsche (Kirchenvorstand), Hermann Grote (Bauhof Rehden), Wilhelm Rohlfs und Stefanie Bunge (Kirchenvorstand), Pastor Dimitri Schweitz. © Kirchengemeinde Rehden-Hemsloh

Rehden – Er ist ein echter Blickfang vor der Kirche in Rehden direkt an der B214 geworden: der „Gute Hirte“. Der Sudwalder Bildhauer Marco Wachendorf hatte die Skulptur in den vergangenen Wochen aus dem Stamm der mächtigen Eiche herausgearbeitet, die viele Jahre vor der Kirche gestanden hatte, im vergangenen Jahr durch einen Sturm aber erheblich beschädigt worden war.