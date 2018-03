Themenabend der Kirchengemeinden

Seele wichtig für Genesung des Körpers

+ © Kirchengemeinde Rehden-Hemsloh Zahlreiche Zuhörer und Referenten beschäftigen sich mit dem Zusammenhang von Glaube und Heilung aus Sicht der Religion und der Medizin. © Kirchengemeinde Rehden-Hemsloh

Rehden - Glaube und Heilung aus Sicht der Kirche und der Medizin standen beim Themenabend im evangelischen Gemeindehaus in Rehden im Mittelpunkt. Rund 50 Interessierte waren gekommen, um den Ausführungen von Edith Siebel (Apothekerin aus Rehden), Heidrun Bloch (Netzwerkkoordinatorin und ehemalige Leiterin der ambulanten Pflege der DRK-Einrichtung in Rehden), Ralph Steinemann (Osteopath und Heilpraktiker in Rehden), Dr. Andreas Schlüsche (Hausarzt in Rehden), Dr. Stefan Bolte (Unfallchirurg im Klinikum Herford) und Klaus Priesmeier (Superintendent des Kirchenkreises Diepholz) zu folgen.