Sebastian Lampe folgt Manfred Rüffer

Neuer Präsident bei Delegiertentag des Schützen-Kreisverbandes I in Rehden gewählt

+ Bei der Schützen-Delegiertentagung in Rehden: Sportleiter Andreas Pohl (2. von rechts) mit den Pokalgewinnern der Kreismeisterschaft sowie (von links) die Empfänger der Goldenen Ehrennadel Wolfgang Geldmeier-Arning, Friedrich Tellmann und Horst Meins. Foto: Weber-Bockhop

Rehden – Der Kreisverband I (KV I) im Bezirks-Schützenverband Grafschaft Diepholz hatte seinen Delegiertentag in der Schützenhalle in Rehden. Der Präsident des KV I, Manfred Rüffer, konnte 86 Teilnehmer aus zehn Vereinen in der Runde begrüßen.