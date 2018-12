Schwerer Unfall in Rehden: Zwei Personen verletzt

Vorfahrt missachtet

+ © Menge Ein beteiligtes Fahrzeug überschlug sich nach der Kollision und blieb auf dem Dach liegen. © Menge

Rehden - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag in Rehden gekommen. Dabei sind zwei Personen verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.