Mercedes schleudert auf Glatteis gegen Baum und überschlägt sich – Fahrerin schwer verletzt

Von: Yannick Hanke

Schwerer Unfall im Landkreis Diepholz: Ein Mercedes Oldtimer wird durch Glatteis mit der Fahrerseite gegen einen Baum geschleudert. Der Pkw überschlägt sich, die Fahrerin wird schwerst verletzt.

Wetschen – Auf einer abgelegenen Straße in Wetschen (Landkreis Diepholz) hat sich ein dramatischer Glatteis-Unfall ereignet. Am Donnerstagmorgen, 26. Januar 2023, entdeckte ein Anwohner der Straße gegen 8:40 Uhr einen zerstörten, auf dem Dach neben der Straße liegenden Mercedes Oldtimer. In dem Auto war eine junge Fahrerin schwer eingeklemmt.

Landkreis Diepholz: Mercedes schleudert gegen Baum und überschlägt sich – eingeklemmte Fahrerin muss befreit werden

Wie Nord-West-Media-TV berichtet, war der Oldtimer vermutlich aufgrund der Straßenglätte von der geraden Fahrbahn abgekommen und – mit der Fahrertür voran – heftig gegen einen Straßenbaum gestoßen. Die Fahrerseite des alten Mercedes wurde dabei stark eingedrückt. Dann prallte der Wagen vom Baum ab und überschlug sich auf der Fahrbahn.

Beim Glätte-Unfall in Wetschen wurde der Mercedes Oldtimer völlig demoliert und die Fahrerin in ihrem Pkw eingeklemmt. © Nord-West-Media-TV

Die Fahrerin des Mercedes konnte sich nicht selbst befreien. Sie war mit schweren Verletzungen kopfüber im Wrack eingeklemmt. Der auf den Unfall zukommende Mann alarmierte sofort die Rettungskräfte. Die Einsatzkräfte wurden auf der Anfahrt bereits von der Leitstelle vor der extremen Glätte gewarnt. Am Unfallort konnten Kräfte der Feuerwehr dann die zerdrückte Fahrertür des Mercedes herausschneiden. Die Fahrerin wurde aus dem zerstörten Auto geborgen werden.

Verunfallte Frau kommt mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus

Die Frau kam anschließend mit vermutlich lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Der zerstörte Oldtimer musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Generell sind die Straßenverhältnisse im Norden Deutschlands derzeit sehr gefährlich, man sollte äußerst vorsichtig sein, wenn man das Haus verlässt.

Wegen Glätte kam es ebenfalls am Donnerstagmorgen auf dem Autobahnzubringer Bremen-Hemelingen zu einem Unfall. Es ereignete sich eine Massenkarambolage, mehrere Autos wurden demoliert, mindestens eine Person soll sich dabei verletzt haben.

* Transparenzhinweis: Dieser Artikel wurde zuletzt am Donnerstag, 26. Januar 2023, um 12:40 Uhr aktualisiert.