Schützenfest Dickel: Schützen sichern sich viele Gewinne

Felix Bollhorst regiert die Jüngsten

+ © Schützenverein Das Kinderkönigspaar Felix Bollhorst und Lea Schmidt (hinten v.l.) konnte von Schießwartin Maja Knüppel beim Preisschießen ebenso wie Vizekönigin Jana Bohlmann (vorne links), Ida Rethorn und Felix Klemm Pokale und Trophäen in Empfang nehmen. © Schützenverein

Dickel bleibt eine Republik. Auch beim Schützenfest am Wochenende konnte kein Anwärter für den „großen“ Königsthron gefunden werden. Bei den Jüngsten hingegen ist der „Run“ auf das höchste Amt, das in einem Schützenverein vergeben werden kann, ungebrochen. Pünktlich am Samstag um 18.30 Uhr rief Präsident Dietmar Rethorn Felix Bollhorst als neuen Kinderkönig aus. Zu seiner Königin wählte sich Felix seine Vorgängerin Lea Schmidt.