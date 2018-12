Rehden - Von Melanie Russ. Das Rennfahrer-Gen hat sich bei Mick Hartau schon früh bemerkbar gemacht. „Er ist schon mit dem Bobbycar durch Kurven gedriftet und mit dem Dreirad ständig auf zwei Rädern gefahren“, erzählt seine Mutter Nina Hartau. Inzwischen hat der achtjährige Mick seine erste Rennkart-Saison abgeschlossen. Seine Begeisterung für schnelle Fahrten hat er offenbar von seinem Opa Hans-Jörg Romberg geerbt. Der entdeckte vor mehr als 30 Jahren seine Leidenschaft für den Motorsport und ist damit quasi „Schuld“ daran, dass die ganze Familie mit dem Virus infiziert wurde.

„Ich habe ein Rennen gesehen und gesagt: ,Beim nächsten fahr‘ ich mit‘“, erinnert sich Romberg noch gut an den Tag im Jahr 1984, als ihn ein Bekannter zu einer Autocross-Veranstaltung mitnahm. Danach dauerte es nicht lange, bis er seinen ersten Rennwagen gebaut hatte und in Cloppenburg zum ersten Mal an den Start ging. „Da wusste ich noch gar nicht, wie das alles funktioniert, und musste mich erst mal reinfinden“, berichtet Romberg. Aber die Leidenschaft war geweckt. Fortan war er im Rahmen der Autosandbahnmeisterschaft an vielen Wochenenden auf den Rennstrecken der Region unterwegs – und das durchaus erfolgreich. Zweimal sei er deutscher Vizemeister gewesen, siebenmal nordwestdeutscher Meister, zählt er auf. Insgesamt seien etwa 250 Pokale zusammengekommen.

Rombergs fahrbarer Untersatz war immer ein Audi 80. Wie viele Autos er im Laufe der Jahre gefahren hat, weiß er gar nicht mehr so genau. Sie kamen meistens vom Schrottplatz. Das Innenleben wurde entfernt, die Technik „aufgemotzt“, und fertig war der nächste Rennwagen. „Das war sehr kostengünstig“, so Romberg. Vor etwa vier Jahren, nachdem seine Garage mit jeder Menge Ersatzteilen ausgebrannt war, entschloss er sich, sein Hobby aufzugeben.

Die Faszination lag für Hans-Jörg Romberg immer in der hohen Geschwindkeit und dem Wettkampf mit den anderen Fahrern. Die Rivalität bestand allerdings nur auf der Rennstrecke. Abseits davon sei es wie eine große Familie gewesen, erinnert sich Rombergs Ehefrau Gudrun, die mit den beiden Kindern Nina und Jörg bei fast allen Rennen dabei war. Die Teams hätten sich sogar gegenseitig bei Reparaturen oder mit Ersatzteilen geholfen, ergänzt ihr Mann. „Es sind viele Freundschaften entstanden. Man hat sich auch privat getroffen.“

Gudrun Romberg stand allerdings nicht nur daumendrückend daneben, wenn ihr Mann über die Pisten fegte. Sie war über viele Jahre in die Organisation der Rennen involviert und unter anderem für die Dokumentenabnahme und die Zeitnahme verantwortlich. „Das war unser Leben. Wir sind nicht in den Urlaub gefahren, sondern an den Wochenenden zu den Rennen“, erinnert sie sich.

Weil die beiden Kinder Nina und Jörg praktisch auf dem Rennplatz aufwuchsen, war es keine große Überraschung, dass auch sie der Autocross-Virus packte. „Ich habe von klein auf gelernt zu schrauben. Es war immer klar, dass ich Rennen fahren würde, sobald ich alt genug bin“, sagt Nina Hartau. Zum ersten Mal saß sie mit etwa zehn Jahren hinter dem Steuer von Papas Rennwagen und drehte auf einem privaten Acker ein paar Runden. Mit 15 Jahren folgten die ersten Rennen im Juniorenbereich. „Die Sandbahn war nass, und ich bin in der ersten Kurve gleich fast rausgeflogen, aber danach lief es“, erinnert sie sich an ihre Premiere. Mit 18 Jahren startete sie dann in derselben Klasse wie ihr Vater. Direkt gegeneinander fuhren die Beiden allerdings nur selten. Und wenn, dann hatte immer der Senior die Nase vorn. Auch Nina Hartau hat einige Erfolge vorzuweisen. Unter anderem wurde sie zweimal nordwestdeutsche Meisterin.

Ninas Bruder Jörg trat dagegen in die Fußstapfen seiner Mutter. Als kleiner Junge habe er bei Rennen oft neben ihr gesessen, während sie die Zeiten notierte, weil sie ja auf ihn habe aufpassen müssen, berichtet Gudrun Romberg. Damit ihm nicht langweilig wurde, durfte er auch Notizen machen und wuchs so in die Aufgaben eines Rennorganisators hinein.

Hinter dem Steuer eines Rennwagens saß Jörg Romberg aber auch schon mal – und fuhr in seinem einzigen offiziellen Rennen auch gegen seine Schwester. Er habe sogar einen Lauf gegen sie gewonnen, erinnert er sich. Doch über’s gesamte Rennen war Nina schneller.

Nachdem im Laufe der Jahre immer mehr der altbekannten Mitstreiter den Motorsport aufgegeben hatten, „war irgendwann die Luft raus“, beschreibt Jörg Romberg den zeitweisen Abschied von der Rennszene. Doch seit Mick mit dem Kartsport begonnen hat, ist auch er wieder für den AMC Diepholz in der Organisation aktiv.

Während Micks ältere Schwester Hannah eher wenig mit dem Motorsport am Hut hat, ist der Achtjährige Feuer und Flamme. Mit sechs Jahren fuhr er seinen ersten Kart-Slalom und schlug sich so gut, dass er zwei Jahre in der K0-Klasse startete. 2018 nahm er zum ersten Mal an der deutsch-niederländischen Kartmeisterschaft teil und holte direkt Platz drei. Seine Sammlung ist bereits auf 19 Pokale angewachsen. Wie seinen Opa reizt auch Mick die Geschwindigkeit. „Ich fahre am liebsten geradeaus, weil ich da am schnellsten fahren kann. Und das Driften macht auch Spaß“, erklärt der Achtjährige.

Wenn im März die nächste Clubsport-Saison beginnt, geht Mick mit einem neuen Kart an den Start. Bei den Rennen wird neben Mutter Nina auch immer Papa Michael dabei sein. Der Kfz-Mechaniker, der schon den Rennwagen seiner Frau zu deren aktiver Zeit in Schuss gehalten hat, kümmert sich um die Einstellung des Karts auf die jeweiligen Rennen. „Man muss am Anfang viel ausprobieren, um das richtige Setup zu finden“, so Michael Hartau. Anders als zu den Autocross-Zeiten seines Schwiegervaters gehe es im Kartsport sehr ehrgeizig zu. Auf Unterstützung der Mitbewerber könne man nicht zählen.

Wie intensiv Mick den Kartsport in Zukunft betreiben wird, steht noch in den Sternen. Denn er geht ordentlich ins Geld und ist ohne Sponsporen kaum professionell zu betreiben. „Wir schauen von Jahr zu Jahr“, sagt Nina Hartau. Danach befragt, ob er wie Sebastian Vettel gerne irgendwann in der Formel eins fahren würde, schüttelt Mick den Kopf. Er möchte lieber Autocross fahren – wie sein Opa.