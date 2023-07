Rehdener Apotheke: Schließung wohl nicht endgültig

Von: Melanie Russ

Die Apotheke in Rehden schließt zum Monatsende. Wann es dort weitergeht, ist noch offen. Aber es soll nach jetzigem Stand weitergehen. © Russ

Die Rehdener Apotheke schließt vorerst zum Monatsende, wenn die Betreiberin in den Ruhestand geht. Der Hamburger Sinan Mustafa Azakli möchte sie weiterhin übernehmen. Allerdings wird der Neustart länger dauern als erhofft.

Rehden – Ab dem 1. August geschlossen. So ist es aktuell vor der Sonnentau-Apotheke in Rehden zu lesen. So endgültig, wie es klingt, ist die Schließung nach jetzigem Stand aber nicht. Der Hamburger Sinan Mustafa Azakli möchte die Apotheke weiterhin übernehmen. Allerdings wird es nun doch keinen nahtlosen Übergang geben, wenn die bisherige Betreiberin Ende Juli in den Ruhestand geht.

Wie Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene, der bei der Suche nach einem Nachfolger geholfen hatte, auf Nachfrage der Kreiszeitung erklärt, sind noch einige Dinge zu erledigen, die etwas länger dauern als gehofft. Der Mietvertrag sei aber schon unterschrieben, und Azakli sei in dieser Woche auch für weitere Gespräche vor Ort gewesen.

Wie berichtet, war nach lange erfolgloser Nachfolgersuche Anfang Juni der erste Kontakt zu dem 49-jährigen Hamburger zustande gekommen, der sich nach langjähriger Erfahrung als angestellter Apotheker nun selbstständig machen möchte. Ende Juni waren alle Beteiligten noch zuversichtlich, dass die Apotheke nach einer kurzen Betriebspause Anfang August wieder öffnen kann. Diese Unterbrechung wird nun etwas länger dauern. Wie lange genau, ist noch offen.