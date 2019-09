Schlagballturnier und große Party

Rehden – Ein runder Geburtstag ist immer ein guter Grund zum Feiern. Genau das haben die Mitglieder und Freunde der Jugendfeuerwehr Rehden jetzt anlässlich des 50-jährigen Jubiläums ausgiebig getan. Das Fest begann mit einem Schlagballturnier für Jung und Alt, für Jugendfeuerwehrgruppen und andere Gruppen und Vereine aus der Gemeinde Rehden. Am Abend folgte eine große Party.

Zahlreiche Teams trafen sich am Samstagmorgen auf dem Marktplatz in Rehden, wie die Jugendfeuerwehr berichtet. Nachdem Jugendwartin Johanne Hüllmann und ihr Betreuerteam alle Gäste begrüßt hatten, starteten die Mannschaften gut gelaunt in den Tag. Auf zwei Schlagballplätzen traten die aus sechs bis neun Spielern bestehenden Teams gegeneinander an. Nachdem alle Mannschaften in der Gruppenphase je drei Spiele hinter sich gebracht hatten, gab es zu 12.30 Uhr eine kleine Mittagspause, in der sich die Freiwillige Feuerwehr Rehden um die Verköstigung der Gäste kümmerte. Neben einem Getränkewagen stand auch ein kleiner Imbisswagen bereit.

Bei schönstem Sonnenschein starteten die Gruppen dann in das Halbfinale. Die Jugendfeuerwehren Barver und Bahrenborstel-Holzhausen kämpften sich bis ins Finale. Im entscheidenden Spiel setzten sich dann die Jugendlichen aus Barver durch und holten den ersten Platz. Sie erhielten bei der Siegerehrung am Nachmittag ebenso einen Pokal wie die zweit- und drittplatzierte Gruppe.

Am Abend ging es mit einer offiziellen Jubiläumsfeier im Gerätehaus in Rehden weiter. Gründungsmitglieder, ehemalige Betreuer der Jugendfeuerwehr, Betreuer der Jugendfeuerwehr Barver und der Kinderfeuerwehr, die benachbarten Ortsfeuerwehren sowie die eigenen Feuerwehrleute und Alterskameraden waren geladen. Und natürlich die Kinder und Jugendlichen der Rehdener Jugendfeuerwehr und das Betreuerteam.

Nach dem Antreten auf dem Hof der Freiwilligen Feuerwehr und einigen Ansprachen sowie Geschenkübergaben eröffnete Johanne Hüllmann die Feier. Sie bedankte sich im Namen des gesamten Jugendfeuerwehrteams bei allen, die den Nachwuchskräften jederzeit zur Seite stehen. „Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit unseren Kindern und Jugendlichen.“ Gemeinsam ließen sich zunächst alle die Erbsensuppe aus der Feuerwehrküche schmecken. Danach ging es zum gemütlichen Teil des Abends über. Die zahlreichen Teilnehmer feierten bei leckeren Getränken, netten Gesprächen und guter Musik das große Jubiläum.

Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren aus Rehden und Umgebung, die Lust bekommen haben, Schlagball zu spielen, beim jährlichen Theaterstück dabei zu sein oder etwas über die Arbeit der Feuerwehr zu lernen, können jederzeit bei den Jugendfeuerwehrdiensten vorbeikommen. Sie beginnen derzeit montags um 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus.