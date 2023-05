Oldtimer-Freunde Dickel stellen altes Eisen zur Schau

Von: Melanie Russ

Teilen

Die Oldtimer-Freunde Dickel veranstalten am 11. Juni ihr erstes Oldtimertreffen. © Oldtimer-Freunde

Die Oldtimer-Freunde Dickel veranstalten am 11. Juni ihr erstes Oldtimertreffen an der Dorfstraße. Vom Trecker bis zum Fahrrad alles dabei.

Dickel – Ein „Haufen Bekloppter, die altes Eisen zur Schau stellen wollen“ – so beschreiben sich die neun Fans historischer Fahrzeuge selbst, die am Sonntag, 11. Juni, von 10 bis 19 Uhr ihr erstes Oldtimertreffen in Dickel veranstalten. „Das war so ‘ne Jux-Idee“, sagt Mario Skotarczak, der seine Wiese an der Dorfstraße dafür zur Verfügung stellt, über die Anfänge.

Die neun Oldtimer-Freunde Skotarczak, Ricky Junghans, Holger Schilling, Thorsten Schilling, Manuel Münning, Jan Wiechers, Timo Thorns, Jörn Marcordes und Carsten Heinsel haben selbst zum Teil mehrere Oldtimer und sind regelmäßig bei Treffen mit von der Partie. „Wir hatten schon länger überlegt, so was auch mal in Dickel zu machen“, sagt Mario Skotarczak, der seit knapp 20 Jahren Fan historischer US-Fahrzeuge ist und schon mehrere restauriert hat. Am 24. Februar setzten sie sich schließlich zusammen, um Nägel mit Köpfen machen. „Wir haben zunächst einen groben Plan geschmiedet.“ Dann wurden die Aufgaben verteilt, und es ging an die Umsetzung.

„Erst mal war das richtig viel Arbeit“, erinnert sich der Dickeler. Denn mit der Bereitstellung einer Wiese war es längst nicht getan. Es mussten Stände für Bratwurst, Pommes, Nackensteak und Getränke sowie Kaffee und Kuchen organisiert werden, es brauchte eine Ausschankgenehmigung, eine Hüpfburg für die kleinen Besucher wurde bestellt und die Sperrung der Dorfstraße geregelt. „Aber das Schlimmste war das Logo“, sagt Mario Skotarczak mit einem Schmunzeln. Denn natürlich hatte jeder Vorschläge, die irgendwie auf einen Nenner gebracht werden mussten. Schließlich wurde es ein Zwei-Zylinder-Motiv.

In den letzten Wochen vor der Premiere sind nur noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Dass die Oldtimer-Freunde so gut im Plan sind, liegt auch an der großen Unterstützung. „Wir haben wirklich viel Hilfe. Das ist das Coole an Dickel. Hier hilft jeder jedem“, lobt Skotarczak.

Wer am 11. Juni sein Schmuckstück in Dickel zeigen möchte, kann einfach vorbeikommen. „Die Resonanz ist jetzt schon super“, freut sich Mario Skotarczak. Etwa 200 Oldtimer-Fans hätten ihr Kommen schon zugesagt. Die Besucher werden Trecker, Autos, Motorräder und sogar Fahrräder zu sehen bekommen – einige so bunt und glänzend restauriert, als wären sie gerade vom Band gelaufen, einige mit einer ordentlichen Patina versehen. Letzteres trifft auch auf die meisten Fahrzeuge der Oldtimer-Freunde Dickel zu. „Wir lassen sie so, wie sie sind. Man soll sehen, dass sie gearbeitet haben“, sagt Mario Skotarczak. Arbeiten müssen zumindest die Trecker auch am 11. Juni. Denn die Veranstalter planen auch ein Schau-Pflügen.