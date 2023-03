Samtgemeinde Rehden macht Weg frei für Unternehmenserweiterungen

+ © Rehden An der Lohauser Straße zwischen B214 und den Bahngleisen möchte die Firma Wiechert einen Lager- und Umschlagplatz für Baustoffe einrichten. Der Samtgemeinderat hat den Weg dafür freigemacht. © Rehden

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Melanie Russ schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Samtgemeinderat Rehden hat die Bauleitplanung für die Erweiterung der Hemsloher Unternehmen Wiechert und Peters Sand abgeschlossen. Damit hat er die erste Hürde für die Einrichtung eines Umschlagplatzes für Baustoffe an der Lohauser Straße, die Errichtung einer Steinbrechanlage und der Umgestaltung des Betriebsgeländes von Peters Sand aus dem Weg geräumt.

Rehden – Gleich drei Änderungsverfahren für den Flächennutzungsplan, die die Samtgemeinde Rehden nun schon ein paar Jahre beschäftigen, hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zum Abschluss gebracht und damit die erste Hürde für die Umstrukturierung und Erweiterung der beiden Hemsloher Sandabbauunternehmen Wiechert und Peters Sand aus dem Weg geräumt. Es sei wichtig, den Unternehmen die Erweiterungsmöglichkeit zu geben, betonte Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene.

Zum einen ging es um einen geplanten Lager- und Umschlagplatz für Baustoffe der Firma Wiechert auf einer etwa drei Hektar großen Flächen an der Lohauser Straße in Rehden zwischen der B214 und den Bahngleisen. Für die Standortwahl ausschlaggebend war der Gleisanschluss gewesen, denn die Baustoffe wie Mineralgemische und diverse Kieskörnungen, die in der Region nicht vorkommen, sollen per Bahn angeliefert und direkt am Lagerplatz entladen und zwischengelagert werden. Umweltgefährdende Materialien werden dort laut Planungsunterlagen nicht gelagert oder verarbeitet.

Entgegen der ursprünglichen Planung ist in Richtung Osten ein schmaler Streifen entlang der Bahngleise zum Plangebiet hinzugekommen, damit die Züge in größerem Abstand zum Bahnübergang Lohauser Straße halten können. Wie Bauamtsleiterin Jana Tenschert erläuterte, hätten die haltenden Züge bei der ursprünglichen Planung bereits das Signal für den nächsten Bahnübergang Dickeler Straße ausgelöst.

Durch die Verlegung des Haltepunktes mussten in Absprache mit den Landesforsten und der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises einige Bäume gefällt werden, die eigentlich erhalten werden sollten. Da die verbleibenden Bäume nach Ansicht der Landesforsten keinen Waldcharakter mehr haben, muss das Unternehmen an anderer Stelle zusätzliche Ersatzaufforstungen für den gesamten Baumbestand leisten.

Einige Anwohner der Ortschaft Lohaus äußerten erneut Bedenken wegen des zunehmenden Verkehrs und damit verbundener Gefahren. Sie wünschen sich einen Fahrradweg von der B214 bis zur Einfahrt zum Betriebsgelände. Außerdem schlagen sie eine Begrenzung auf 7,5 Tonnen ab dem Bahnübergang vor, um sicherzustellen, dass Lkw den Platz ausschließlich über die B214 anfahren und nicht über die Ortschaft.

Eine Tonnage-Begrenzung wäre laut Tenschert problematisch, da sie auch den landwirtschaftlichen Verkehr betreffen würde. Zudem könnten die genannten Punkte nicht über den Flächennutzungsplan geregelt werden. Man sei diesbezüglich aber im Austausch mit dem Unternehmen und den Fachbehörden. Unter anderem wolle Wiechert die Lkw-Fahrer mit Schildern an seiner Ausfahrt darauf hinweisen, dass sie Richtung Bundesstraße abbiegen müssen. Der Gemeinderat Rehden muss in Kürze noch die Aufstellung des Bebauungsplans abschließen.

Darüber hinaus möchte die Firma Wiechert bekanntlich in Hemsloh eine Steinbrechanlage errichten. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie übt in seiner Stellungnahme noch einmal etwas Kritik am gewählten Standort auf einer vier Hektar großen noch nicht ausgesandeten Fläche, weil diese dadurch für einen künftigen Sandabbau nicht mehr zur Verfügung steht. Da der Landkreis Diepholz aber erklärt hat, dass die Planung der Sicherung und Entwicklung eines Sandabbaubetriebes diene und daher durchaus mit den Zielen der Raumordnung vereinbar sei, und auch das Landesamt Recycling von Baurohstoffen ausdrücklich begrüßt, trägt es die Standortwahl mit.

Die Landesforsten äußern ihr Bedauern, dass für das Vorhaben etwa drei Hektar Wald abgeholzt werden, erklären aber, dass die Entscheidung der Samtgemeinde, dem Unternehmen diese Erweiterung zu ermöglichen, rechtlich nicht zu beanstanden ist.

Die Landesforsten erinnern daran, dass das Waldgebiet Kellenberg eines der größeren Waldgebiete des weit unterdurchschnittlich bewaldeten Landkreises Diepholz ist und ohnehin erheblich belastet durch einen umfangreichen Sandabbau. Ein weiteres größeres Waldgebiet der Samtgemeinde sei durch mehrfache Erweiterung des Gewerbeparks Heidmoor in seinen positiven Wirkungen für Natur, Umwelt und Klima erheblich beeinträchtigt.

Eine Privatperson äußerte wegen des zunehmenden Lkw-Verkehrs Bedenken. Schon jetzt verirrten sich immer wieder Lkw-Fahrer in den Hemsloher Ortskern, statt über die B239 anzufahren. Sie wünscht, dies über eindeutige Beschilderung und Hinterlegung von Beschränkungen in Navigationssoftware sicherzustellen.

Jana Tenschert wies darauf hin, dass die Verkehrslenkung nicht im Flächennutzungsplan geregelt werden kann. Sie sicherte aber zu, dass die Samtgemeinde auf diese Problematik hinweist, wenn sie im Rahmen der Genehmigung der Anlage durch die Gewerbeaufsicht in Hannover eine Stellungnahme abgibt.

Abgeschlossen ist auch das Verfahren zur Änderung des Bereichs „Gewerbliche Bauflächen Hemsloh – Peters Sand“. Wie berichtet, möchte die Unternehmerfamilie das Betriebsgelände beidseits des Kellenberger Schulwegs umstrukturieren und ein Gebäude für Büros und Sozialräume errichten. Nennenswerte Stellungnahmen waren während der letzten Beteiligungsrunde nicht mehr eingegangen.