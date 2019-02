Rehden diskutiert Umwandlung in Einheitsgemeinde

Rehden - Von Melanie Russ. Thematisiert wurde die Frage in den vergangenen Jahren immer mal wieder, doch jetzt machen Politik und Verwaltung der Samtgemeinde Rehden ernst: Am Donnerstagabend votierten die Mitglieder des Samtgemeinderates einstimmig dafür, mit Verhandlungen über die Umbildung der Samtgemeinde in eine Einheitsgemeinde zu beginnen.

Alle Beteiligten betonten in der Aussprache, dass es sich um einen ergebnisoffenen Prozess handelt, an dessen Ende auch das Festhalten an der Samtgemeinde stehen kann. Da die Amtszeit von Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch am 31. Oktober 2019 endet, beschloss der Rat ebenfalls einstimmig, diese ohne Wahl um zwei Jahre zu verlängern.

Sollte es vor Ablauf dieser Frist zur Gründung einer Einheitsgemeinde kommen, würde sich die Amtszeit entsprechend verkürzen. Das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz sieht diese Möglichkeit vor, damit die Verhandlungen, die zum Alltagsgeschäft einer Verwaltung hinzukommen, nicht von einem neugewählten, womöglich unerfahrenen Verwaltungschef begleitet werden müssen.

Dass Hartmut Bloch der richtige Mann für diese Aufgabe ist, darin waren sich beide Fraktionen einig. Heino Mackenstedt (WGR) zählte vor der Abstimmung die zahlreichen Verdienste Blochs um die Samtgemeinde auf. Ihm sei es wesentlich zu verdanken, dass sie sich in dessen 17-jähriger Amtszeit so gut entwickelt habe. Ralf Höfelmann (SPD) schloss sich den Ausführungen an. Der Samtgemeindebürgermeister dankte für das Vertrauen und sagte zu, bis zum 31. Dezember 2021 für „diese interessante Herausforderung“ zur Verfügung zu stehen.

Vor der Abstimmung zu den Verhandlungen über die Bildung einer Einheitsgemeinde hatte Bloch die Hintergründe für diesen Vorstoß erläutert, ohne schon im Detail auf die Vor- und Nachteile einer Einheitsgemeinde einzugehen. Als die Samtgemeinde 1972 gegründet worden sei, sei es die richtige Entscheidung gewesen, blickte der Verwaltungschef zurück. Seither habe sich aber viel verändert, die Samtgemeinde habe im Laufe der Zeit immer mehr Aufgaben übernommen. „Wenn die Mitgliedsgemeinden nicht gerade ein Baugebiet entwickeln, bleiben kaum mehr Aufgaben als Schlaglöcher beseitigen und Bäume zurückschneiden“, argumentierte er. Zugleich sei der Verwaltungsaufwand durch die fünf Mitgliedsgemeinden enorm hoch. „Eine Firma, die heute noch so geführt würde wie 1972, wäre längst pleite“, so Bloch. Das Projekt sei eine zusätzliche Herausforderung. „Aber wenn man entschlossen ist, kriegt man einiges hin.“

Die beiden Fraktionsvorsitzenden Mackenstedt und Höfelmann versuchten, einigen der etwa 50 Zuhörer die Sorge zu nehmen, sie würden überrumpelt. „Es geht bei diesem Beschluss nur darum, sich ernsthaft mit der Frage zu beschäftigen. Es treibt uns niemand, wir haben genügend Zeit, alle Fragen zu beleuchten. Ich bin sicher, dass beide Modelle Vor- und Nachteile haben“, so Mackenstedt. Den einzelnen Bürger würde die Umwandlung in eine Einheitsgemeinde gar nicht berühren, betonte er. Höfelmann pflichtete seinem Amtskollegen voll umfänglich bei: „Wir müssen nach vorne schauen. Die Zeiten haben sich geändert.“ Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, um über eine Einheitsgemeinde zu diskutieren.

Der Dickeler Ratsherr Mark Plaßmeier, der der Versammlung im Zuschauerraum folgte, ist dagegen skeptisch. „Man muss nicht immer alles verändern. Ich habe selbst eine Firma. Dort ändere ich auch nichts, was gut funktioniert“, nahm er Bezug auf Blochs Vergleich der Samtgemeinde mit einem Unternehmen. Ihre Eigenständigkeit, die Möglichkeit, über die eigene Entwicklung selbst zu bestimmen, sei vor allem für die kleinen Mitgliedsgemeinden wichtig.

Bloch machte Plaßmeier darauf aufmerksam, dass das Argument auch andersherum funktioniert. Die großen Gemeinden Rehden und Wetschen müssten in einer Einheitsgemeinde auch damit leben, dass die kleinen bei der Entwicklung ihrer Bau- und Gewerbegebiete mitredeten. Er erinnerte außerdem daran, dass die Samtgemeinde immer für einen Finanzausgleich gesorgt habe, wenn den kleinen Mitgliedern „das Wasser bis zum Hals“ gestanden habe.

Der Gesetzgeber sieht für das Verfahren zunächst maximal zwei Jahre vor, eine Verlängerung um ein weiteres Jahr wäre aber möglich. Am Ende müssen sowohl die fünf Mitgliedsgemeinden als auch die Samtgemeinde der Umwandlung in eine Einheitsgemeinde zustimmen. Ist eine dagegen, bleibt alles, wie es ist. Während des Verfahrens sollen die Vor- und Nachteile einer Einheitsgemeinde sowohl in den Räten, als auch mit den Bürgern ausführlich erörtert werden.

Einheitsgemeinde - Samtgemeinde

Einheitsgemeinden sind eigenständige Gemeinden mit unselbstständigen Untergliederungen wie Ortschaften. Eine Einheitsgemeinde hat die Befugnis, eigenverantwortlich über Einnahmen, Ausgaben und Personal zu entscheiden, die Verwaltung zu organisieren und das Gemeindegebiet zu überplanen. Samtgemeinden sind Verwaltungsgemeinschaften. Sie erfüllen alle Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises der Mitgliedsgemeinden. Dazu gehören die Aufstellung von Flächennutzungsplänen, die Trägerschaft des Schulwesens, Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz sowie Bau und Unterrichtung von Gemeindeverbindungsstraßen. Die Mitgliedsgemeinden haben einen eigenen Haushalt und sind für die Aufstellung von Bebauungsplänen, den Bau innerörtlicher Straßen und die Errichtung und Unterrichtung örtlicher Einrichtungen zuständig, sofern sie diese Aufgaben nicht an die Samtgemeinde übertragen haben. Gemäß des Niedersächsischen Gemeindeverfassungsgesetzes soll eine Samtgemeinde mindestens 7 000 Einwohner haben. Quelle: Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages

Prüfung einer Umwandlung ist richtiger und mutiger Schritt

Ein Kommentar von Melanie Russ

Mit der Entscheidung, die Umwandlung in eine Einheitsgemeinde ernsthaft zu prüfen, hat der Samtgemeinderat einen richtigen und zugleich mutigen Schritt getan. Angesichts der Tatsache, dass Kreis, Land und Bund in den vergangenen Jahren immer mehr Aufgaben an die Kommunen übertragen haben, ist es nur angemessen, darüber nachzudenken, wie die Arbeit der Verwaltung effizienter gestaltet werden kann. Man denke nur an die fünf Haushaltpläne - Von Melanie Russ. allesamt umfangreiche Zahlenwerke –, die die Rehdener Verwaltung zusätzlich zum Samtgemeindehaushalt ausarbeiten muss. Oder die doppelten Sitzungen mit entsprechender Vorbereitung, wenn für die Ausweisung eines Bau- oder Gewerbegebiets auch die Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich ist. Für Letzteres ist der Samtgemeinderat zuständig, für Ersteres der Gemeinderat. Und ohne die Zustimmung auf Samtgemeindeebene ist der Gemeinderat machtlos. In einer Einheitsgemeinde könnte über beides bei deutlich geringerem Aufwand in einer Sitzung entschieden werden.



Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist der demokratische Aspekt. Wenn es den Parteien immer schwerer fällt, genügend Kandidaten für eine Kommunalwahl aufzustellen, und zum Teil sogar nur so viele Kandidaten auf den Listen stehen, wie Ratssitze vorhanden sind, dann kann von einer echten Wahl keine Rede mehr sein. Es wäre sicherlich einfacher, für einen einzigen großen Rat genügend Kandidaten zu finden, die sich im Zweifelsfall nicht nur aufstellen lassen, weil es ja irgendjemand machen muss, sondern weil sie sich engagiert in die politische Gestaltung einbringen wollen.

Mutig ist die Entscheidung, weil die Aufgabe der Eigenständigkeit Ängste über den Verlust von örtlicher Identität und eigenem Gestaltungsspielraum und der Bevormundung durch die größeren und vermeintlich einflussreicheren Ortschaften wecken kann. Kritiker sollten sich allerdings fragen, ob ein Rat, der zwei- oder dreimal im Jahr tagt und die Entscheidung über die meisten wichtigen (und kostenintensiven) Fragen wie Schulen, Kinderbetreuung oder Feuerwehr ohnehin schon der Samtgemeinde übertragen hat, tatsächlich identitätsstiftend sein kann. Oder ob dies nicht eher durch die örtlichen Vereine und das Engagement Ehrenamtlicher geschieht, die mit ihren Ideen mindestens genauso gut zur Entwicklung ihrer Dorfgemeinschaft beitragen können. Durch die Einsetzung eines Ortsvorstehers hätten die Bürger neben allen Mitgliedern des „Einheitsrats“ weiterhin einen Ansprechpartner vor Ort, der ihre Wünsche und Anregungen bei der Verwaltung und im Rat vorbringen kann. Er wäre außerdem ebenso mit den Eigenheiten, Sorgen und Nöten seines Ortes vertraut, wie es heute ein Bürgermeister ist.

Außerdem hat der Samtgemeinderat in der Vergangenheit gezeigt, dass ihm auch die Entwicklung der kleinen Mitglieder wichtig ist. Jüngstes Beispiel ist die Schließung der Grundschule in Barver, die durch die Einrichtung einer Kita aufgefangen wurde, damit die Gemeinde weiterhin ein Angebot für junge Familien hat. Die Entwicklung aller Mitgliedsgemeinden ist zwingend notwendig, um für (Neu-)Bürger und Unternehmen attraktiv zu bleiben. Es gibt keinen Grund, warum es in einer Einheitsgemeinde anders sein sollte.