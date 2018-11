Samtgemeinde Rehden kürzt Förderung

Weniger für Kinder und Barrierefreiheit

REhden - Von Melanie Russ. Angesichts der zum Teil gestiegenen Unterstützung vom Bund hat die Samtgemeinde Rehden ihr seit 2008 laufendes und zuletzt 2014 modifiziertes Wohnungsbauförderprogramm auf den Prüfstand gestellt. Durch Kürzungen, die der Samtgemeinderat am Mittwoch einstimmig beschlossen hat, werden laut Verwaltung jährlich etwa 40 000 Euro eingespart. Die Änderungen sind am Donnerstag in Kraft getreten. Das Programm umfasst die Komponenten Kinderförderung, Zusammenleben von Jung und Alt und energetische Sanierung.