Samtgemeinde Rehden hat viel vor: 4,4 Millionen Euro Investitionen geplant

Von: Melanie Russ

Das Feuerwehrgerätehaus in Rehden soll durch ein neues ersetzt werden. Gut 2,5 Millionen Euro wird die Samtgemeinde voraussichtlich bis 2026 dafür ausgeben. © Russ

Die Samtgemeinde Rehden möchte 2023 rund 4,4 Millionen Euro investieren. Größtes Einzelprojekt ist der Neubau der Kita in der Gemeinde Wetschen. Auch in den kommenden Jahren sind große Projekte geplant.

Rehden – Neue Kita, neues Feuerwehrgerätehaus, umfassende Sanierung von Kläranlage und Straßen, hohe laufende Kosten für Kitas, Schulen und Personal – da kommt in den nächsten Jahren ein ordentlicher Ausgabenberg auf die Samtgemeinde Rehden zu. Wird alles umgesetzt, wie geplant, wird sie im Haushaltsjahr 2023 nicht um neue Schulden herumkommen. Den Haushaltsplan segnete der Samtgemeinderat am Dienstagabend einstimmig ab.

Die Samtgemeinde plant im Ergebnishaushalt mit Aufwendungen in Höhe von 8,9 Millionen Euro. Dem stehen 7,8 Millionen Euro Erträge gegenüber. Es bleibt also ein Defizit in Höhe von 1,02 Millionen Euro, das dank der Überschüsse früherer Jahre aber aus der mit 5,2 Millionen Euro gefüllten Überschussrücklage ausgeglichen werden kann.

Einen Großteil ihrer Einnahmen (5,2 Millionen Euro) erhält sie als Umlage von ihren Mitgliedsgemeinden. Da die Gemeinde Barver momentan knapp bei Kasse ist, wird die Umlage 2023 für alle Gemeinden gesplittet. Sie müssen 53 Prozent ihrer Gewerbe- und Umsatzsteuereinnahmen weitergeben, aber nur 38 Prozent der Einnahmen aus Grund-, Lohn- und Einkommensteuer. Nur so konnte auch Barver einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Laut Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene erhält die Samtgemeinde durch diese Regelung 600.000 Euro weniger als bei einem einheitlichen Steuersatz.

„Das ist eine Entwicklung, die wir nicht unbedingt wollen“, sagte Kiene. Zumal die Samtgemeinde in den nächsten Jahren einiges vorhat. Zuletzt waren einige schon länger geplante Maßnahmen nicht umgesetzt worden, weil der bisherige Planer in den Ruhestand ging und sich die Suche nach einer Nachfolge schwierig gestaltete. Wie Kiene berichtete, arbeitet die Samtgemeinde inzwischen mit zwei Planungsbüros zusammen, mit denen sie sehr zufrieden ist.

Im Haushalt 2023 sind Investitionen in Höhe von 4,4 Millionen Euro eingeplant. Weil die vorhandenen Barmittel (Ende 2022: 4,1 Millionen Euro) dafür nicht ausreichen, ist eine Kreditaufnahme von 1,6 Millionen Euro berücksichtigt. Wird sie in voller Höhe in Anspruch genommen, würde der Schuldenstand der Samtgemeinde zum Jahresende auf 3,47 Millionen Euro steigen.

Größte Einzelmaßnahme ist der Neubau der Kindertagesstätte in Wetschen für 3,2 Millionen Euro, die hälftig in diesem und dem nächsten Jahr zu Buche schlagen. Weitere 77.000 Euro sind unter anderem für die Sanierung der Sanitäranlagen in der Kita Hemsloh vorgesehen.

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Rehden sind die ersten 50 000 Euro veranschlagt. Die ermittelten Gesamtkosten liegen bei 2,5 Millionen Euro, die im Wesentlichen 2025 und 2026 fällig werden.

In den derzeit laufenden Neubau des Bauhofes im Gewerbegebiet in Rehden investiert die Samtgemeinde zusätzlich 893.000 Euro. Hier erwartet sie aber auch einen Zuschuss in Höhe von 273.000 Euro.

Die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraßen wird ebenfalls eine teure Angelegenheit. 350.000 Euro sind 2023 für die Sanierung eines Teilabschnitts der Wetscher Bruchstraße vorgesehen. Wie Kiene erläuterte, fließt ein Teil des Geldes aber auch in andere Straßen. Er musste damit die Hoffnung der Anwohner etwas dämpfen, dass die Schäden auf dem noch nicht sanierten Abschnitt schnell beseitigt werden. In der Finanzplanung von 2024 bis 2026 sind aber jährlich weitere 400.000 Euro für die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraßen vorgesehen. Die Ausgaben summieren sich auf 1,55 Millionen Euro.

Für die Sanierung der Kläranlage Rehden/Wetschen werden weitere 893.000 Euro bereitgestellt. Es sollen die Belüftung saniert sowie die Alkaliendosierung neugebaut werden. Die Erneuerung der Außenanlagen, für die bereits 1,15 Millionen Euro aus früheren Jahren bereitstehen, wurde noch nicht umgesetzt und nun aufgrund der geplanten Sanierung auf 2024 verschoben. Dann werden erneut 250.000 Euro veranschlagt.

Die Besucher des Jugendzentrums in Rehden wird freuen, dass der Samtgemeinderat 100.000 Euro für die ersehnte Skateranlage auf dem Jugendplatz zur Verfügung stellt. 65.000 Euro bekommt die Samtgemeinde als Zuschuss aus dem Leader-Programm zurück.

Die digitale Ausstattung ihrer Grundschule kommt die Samtgemeinde ebenfalls teuer. Zwar steht ihr aus dem Digitalpakt ein 76.000-Euro-Zuschuss vom Bund zu, doch das reiche nicht annähernd, hatte Fachdienstleiter Ralf Lammers schon in der Sitzung des Schulausschusses ausführlich erläutert. 2023 plant die Samtgemeinde 72.000 Euro für die Anschaffung von sechs Smartboards und 54 Tablets ein. Für die beiden Folgejahre sind je 40.000 Euro vorgesehen, unter anderem für sieben weitere Smartboards. Hinzu kommen schon getätigte Ausgaben für den Ausbau des Netzwerkes und Wlan-Spots. Am Ende werde die Samtgemeinde etwa 113.000 Euro selbst zahlen müssen, so Lammers.

Bei den laufenden Kosten sind der Samtgemeinde die Kinder wieder einmal lieb und vor allem teuer. Allein 2,1 Millionen Euro (Zuschuss 302.400 Euro) wird sie 2023 für die Kinderbetreuung ausgeben. Zum Vergleich: 2014 waren es noch 632.958 Euro. 505.000 Euro kommen für die Schulen hinzu, unter anderem für Personalaufwendungen und Mittagessen-Zuschuss. Die Personalkosten steigen um 8,67 Prozent auf 2,5 Millionen Euro.

Die Stimmen der Fraktionen Wählergemeinschaften und FDP: Den Bau der Kita Wetschen, das teuerste Einzelprojekt, bezeichnete der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Klaus Abeling als sehr wichtige Investition in die Zukunft der Samtgemeinde, die seine Fraktion voll unterstütze. Er zählte die weiteren großen Vorhaben der kommenden Jahre auf und bewertete: „Aus Sicht Wählergemeinschaften sind dies ausschließlich sinnvolle Investitionen für eine gute und stabile Weiterentwicklung unserer Samtgemeinde.“ Deren Finanzierung werde sie aber noch vor große Herausforderungen stellen. So werde die Samtgemeindeumlage im nächsten Jahr sicherlich erhöht werden müssen. SPD/Grüne: Fraktionsvorsitzender Ralf Höfelmann bewertete zunächst positiv, dass der Haushalt trotz der Krisenzeiten weiterhin ausgeglichen ist. „Wir verdanken das unserer eigenen besonnenen Gestaltung der vergangenen Jahre.“ Trotz der schwierigen Voraussetzungen mit steigenden Kosten sei es wichtig, weitere Investitionen durchzuführen. „Die Zukunftsfähigkeit der Samtgemeinde liegt uns nicht nur am Herzen, sie ist der Maßstab, an dem wir unser Handeln ausrichten.“ Beide Vertreter dankten der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit bei der Gestaltung der Samtgemeinde.